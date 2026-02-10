Muere gendarme tras recibir un disparo en Iquique

10 feb. 2026 - 10:48 hrs.

¿Qué pasó?

En la mañana de este martes, un funcionario de la Unidad de Servicios Especiales Penitenciarios (USEP) de Gendarmería de Iquique, región de Tarapacá, fue herido por un disparo en circunstancias que no han sido esclarecidas.

Luego de haber sido trasladado a un centro asistencial, el gendarme falleció producto de la gravedad de sus lesiones.

¿Qué se sabe del funcionario baleado?

Por el momento se desconoce quién percutó el disparo y si fue de manera accidental o no.

Personal del SAMU realizó maniobras de reanimación en el lugar y posteriormente el funcionario fue trasladado de urgencia al Hospital de Iquique, donde falleció.

Se espera que Gendarmería se pronuncie sobre el hecho en el transcurso de la mañana.

