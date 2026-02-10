Coca-Cola anuncia el fin de unos de sus productos tras 80 años en el mercado: ¿Cuál es?

10 feb. 2026 - 12:02 hrs.

¿Qué pasó?

Coca-Cola remeció al mercado estadounidense tras anunciar que puso fin a uno de los productos más icónicos de su catálogo en Estados Unidos: los jugos congelados de Minute Maid.

La compañía, propietaria de la marca, confirmó que dejará de participar en la categoría de jugos congelados en lata luego de más de 80 años de presencia en las estanterías norteamericanas.

Según indicó un portavoz de Coca-Cola a CNN, esta decisión responde a “las preferencias cambiantes de los consumidores”, agregando que la empresa se está “enfocando en productos que se adapten mejor a lo que quieren nuestros consumidores”.

Un producto histórico que marcó una era

El concepto de jugo congelado fue introducido por Vacuum Foods Corporation en 1946 con la promesa de permitir a los clientes disfrutar jugo fresco de granja durante cualquier época del año, según el sitio web de Coca-Cola.

Tres años después nació el nombre Minute Maid, que hacía referencia a su “conveniencia y facilidad de preparación”. Coca-Cola adquirió la compañía en 1960.

Con el avance de la refrigeración y la pasteurización en las décadas posteriores, los jugos congelados comenzaron a perder terreno, desplazados por alternativas frescas y listas para beber.

Actualmente, Minute Maid continúa vendiendo jugos frescos e incluso versiones alcohólicas. Pese a los desafíos del rubro, la categoría de jugos de Coca-Cola logró ganar cuota de mercado en el último trimestre, impulsada por variantes sin azúcar, según su más reciente informe de ganancias.

Sin embargo, los jugos congelados mantienen una tendencia negativa: las ventas de la categoría cayeron casi un 8% en las 52 semanas que terminaron el 24 de enero, de acuerdo con datos de la firma de investigación de mercado NIQ.

Según confirmó la empresa, los productos permanecerán disponibles en los estantes solo hasta agotar existencias.