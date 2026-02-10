Sernac denuncia a supuesta empresa de cuchillos por estafa: Ofrecían productos que nunca entregaban

10 feb. 2026 - 13:32 hrs.

¿Qué pasó?

Tras recibir decenas de denuncias, el SERNAC de Magallanes denunció ante el Ministerio Público a la supuesta empresa Espartacus Chile, por presunta estafa y apropiación indebida.

La institución continúa recabando antecedentes para ejercer nuevas acciones con la finalidad de que los consumidores afectados reciban una debida reparación.

Incumplimiento en plazos de entrega

Son muchas las personas que han realizado compras que alcanzan significativos montos de dinero confiando en la promesa de recibir sus productos en un plazo máximo de 40 días, sin saber que la realidad es otra.

En este sentido, los múltiples reclamos presentados ante el SERNAC acusan una misma situación: Los productos adquiridos por la página web no son entregados y, al momento de contactarse con Espartacus Chile, el silencio es la respuesta.

Investigación en curso

De acuerdo con información entregada por el Servicio Nacional del Consumidor en su sitio web, el proveedor no cuenta con registros ni antecedentes formales en los sistemas del SERNAC.

Asimismo, comunicaron que al inicio se acusó a la supuesta empresa de infringir la Ley de Protección al Consumidor por publicidad engañosa, incumplimiento de plazos de entrega y falta de información veraz y oportuna.

No obstante, al no poder identificar ni localizar al proveedor y considerando la reincidencia de las faltas anteriores, concluyeron que se podría tratar de un delito de estafa y apropiación indebida, según los artículos 468 y 470 del código penal.

Al respecto, el Director Regional de Magallanes, Matías Salazar, advirtió a futuros consumidores y mencionó que "quizás en este momento haya personas comprando en la página, porque no está bloqueada". Además, recomendó "revisar posibles reclamos en la web" y percatarse de las formalidades antes de comprar.

"Debemos abstenernos de adquirir productos o servicios de supuestas empresas que no cumplen con estándares mínimos de formalidad, como números de contacto y oficina física, o que tienen cerrados los comentarios en redes sociales", concluyó.

