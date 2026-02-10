Naya fácil sorprende con su nueva Cybertruck: Descubre cuánto vale y cuántas hay en Chile

10 feb. 2026 - 14:23 hrs.

¿Qué pasó?

La popular creadora de contenido conocida en redes sociales como Naya Fácil, sorprendió a todos con su nueva adquisición: Una camioneta Cybertruck. A través de su cuenta de TikTok publicó el video en el que revela su lujoso auto.

"Outfit sencillo porque el accesorio es mi carro", escribió la influencer en el registro que, con sólo 17 horas superó los 230 mil me gusta y acumula más de 2.4 millones de visualizaciones.

Las reacciones no tardaron en llegar. Sus seguidores o "facilines" como suelen identificarse, no tardaron en alegrarse y compartir comentarios como "la que puede, puede" y "felicidades Naya, te lo mereces".

Pero no todo fueron mensajes positivos, algunos internautas cuestionaron esta adquisición y la forma en la que obtuvo el dinero. "Gracias a todos los videos que hizo sobre los incendios..." y "ya se nota el origen de todo. Va a caer", comentaron.

¿Cuánto vale una Cybertruck?

La lujosa camioneta de alta gama de la marca Tesla funciona cien por ciento con electricidad. Tiene capacidad para cinco personas y una estética futurista. Mide 6 metros de largo y cuenta con tecnología avanzada y una pantalla al interior de mmásde 17 pulgadas.

Su diseño hexagonal con carrocería de acero inoxidable y vidrios reforzados la hace vistosa y particular, pero sin duda lo que más llama la atención es su valor.

Actualmente, dependiendo de la versión del modelo, el precio asciende desde los 150 hasta los 170 millones de pesos.

AFP

La segunda Cybertruck en Chile

Hasta 2024 en Chile había 676 modelos Tesla en circulación, sin embargo, sólo hay dos modelos Cybertruck, la primera llegó a Temuco en 2024 y pertenece al empresario José Alvo y la segunda ahora pertenece a Naya Fácil.

