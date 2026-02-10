Programa 4 a 7 para el cuidado de menores: ¿Cuáles son los requisitos para acceder?

10 feb. 2026 - 16:00 hrs.

El programa 4 a 7 ofrece apoyo a mujeres a cargo de niñas y adolescentes de edades entre 6 y 13 años, al proporcionar un espacio de cuidado integral para los menores.

De esta manera, el Estado apoya la inserción, permanencia y desarrollo de las trabajadoras en el mercado laboral, señala la Ventanilla Única Social.

A través de esta iniciativa, los niños permanecen en un establecimiento educacional después del término de la jornada escolar, entre 16:00 y 19:00 horas. Mientras las madres trabajan, ellos realizan talleres y actividades recreativas, deportivas, sociales, artísticas, culturales y de organización escolar.

¿Cuáles son los requisitos para acceder al programa 4 a 7?

Hay ciertos requisitos necesarios para acceder al programa, entre los cuales se encuentran:

Ser mayor de 18 años.

de 18 años. Trabajar de forma remunerada, participando en capacitaciones, formaciones o nivelando estudios, para una pronta inserción en el mercado laboral, o en búsqueda de un empleo.

de forma remunerada, participando en capacitaciones, formaciones o nivelando estudios, para una pronta inserción en el mercado laboral, o en búsqueda de un empleo. Ser parte del 80% de la población vulnerable según la calificación socioeconómica del Registro Social de Hogares (RSH).

según la calificación socioeconómica del Registro Social de Hogares (RSH). Estar a cargo de niños o adolescentes de entre 6 y 13 años de edad. En el caso de que corresponda, se debe acreditar por medio de declaración jurada simple.

En el caso de que corresponda, se debe acreditar por medio de declaración jurada simple. Residir o trabajar en la comuna en la que se lleva a cabo el programa, o ser responsable de menores que estudien en un establecimiento de dicha comuna.

en la que se lleva a cabo el programa, o ser responsable de menores que estudien en un establecimiento de dicha comuna. Participar o haber participado en este u otros programas del SernamEG.

en este u otros programas del SernamEG. Ser derivada del Subsistema de Seguridades y Oportunidades del Ministerio de Desarrollo Social y Familia.

¿Cómo se accede a la iniciativa gubernamental?

Para acceder al programa 4 a 7 hay que dirigirse a los establecimientos educacionales donde se implementa el programa y cerciorarse de que esté disponible en el período de ejecución de este.

El beneficio, que no entrega aportes monetarios a las destinatarias, tiene una duración de entre 10 y 12 meses, pues depende de la modalidad de ejecución definida a nivel territorial.

Todo sobre Beneficios