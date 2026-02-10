Programa 4 a 7 para el cuidado de menores: ¿Cuáles son los requisitos para acceder?
El programa 4 a 7 ofrece apoyo a mujeres a cargo de niñas y adolescentes de edades entre 6 y 13 años, al proporcionar un espacio de cuidado integral para los menores.
De esta manera, el Estado apoya la inserción, permanencia y desarrollo de las trabajadoras en el mercado laboral, señala la Ventanilla Única Social.
A través de esta iniciativa, los niños permanecen en un establecimiento educacional después del término de la jornada escolar, entre 16:00 y 19:00 horas. Mientras las madres trabajan, ellos realizan talleres y actividades recreativas, deportivas, sociales, artísticas, culturales y de organización escolar.
¿Cuáles son los requisitos para acceder al programa 4 a 7?
Hay ciertos requisitos necesarios para acceder al programa, entre los cuales se encuentran:
- Ser mayor de 18 años.
- Trabajar de forma remunerada, participando en capacitaciones, formaciones o nivelando estudios, para una pronta inserción en el mercado laboral, o en búsqueda de un empleo.
- Ser parte del 80% de la población vulnerable según la calificación socioeconómica del Registro Social de Hogares (RSH).
- Estar a cargo de niños o adolescentes de entre 6 y 13 años de edad. En el caso de que corresponda, se debe acreditar por medio de declaración jurada simple.
- Residir o trabajar en la comuna en la que se lleva a cabo el programa, o ser responsable de menores que estudien en un establecimiento de dicha comuna.
- Participar o haber participado en este u otros programas del SernamEG.
- Ser derivada del Subsistema de Seguridades y Oportunidades del Ministerio de Desarrollo Social y Familia.
¿Cómo se accede a la iniciativa gubernamental?
Para acceder al programa 4 a 7 hay que dirigirse a los establecimientos educacionales donde se implementa el programa y cerciorarse de que esté disponible en el período de ejecución de este.
El beneficio, que no entrega aportes monetarios a las destinatarias, tiene una duración de entre 10 y 12 meses, pues depende de la modalidad de ejecución definida a nivel territorial.
