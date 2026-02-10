Abren nuevo periodo de postulación al FUAS: Esta es la fecha

10 feb. 2026 - 12:00 hrs.

Quienes no pudieron postularse al Formulario Único de Acreditación Socioeconómica (FUAS) tendrán una nueva oportunidad.

Este formulario, promovido por el Ministerio de Educación (Mineduc), es clave para que los estudiantes o aspirantes a educación superior puedan postular a ayudas o bonos gubernamentales.

¿Cuál es el nuevo período de postulación al FUAS?

Quienes vayan a estudiar en 2026 y no hayan completado el FUAS podrán hacerlo tras la habilitación de un período especial. Así lo anunció el Gobierno de Chile, por medio de su cuenta en la red social X.

Este nuevo plazo será entre el 12 de febrero y el 12 de marzo. Durante ese mes, será posible postular a beneficios estudiantiles para los cursantes de educación superior. Toda la información al respecto puede ser ampliada en el sitio web Fuas.cl.

Primer período de postulación al FUAS

El plazo recientemente mencionado constituye el segundo período de postulación, pues el primer período se inició el 15 de enero y, con las apelaciones, durará hasta el 25 de marzo.

Según lo reseñado por ChileAtiende, se espera que la información del nivel socioeconómico del segundo período se conozca el 16 de abril.

Posteriormente, los resultados de asignación, tanto del primer como del segundo periodo se harán públicos el próximo 27 de mayo de 2026.

