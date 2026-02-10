Con probabilidad de granizos y chubascos: Emiten aviso por tormentas eléctricas en varias regiones de la zona sur de Chile

10 feb. 2026 - 13:01 hrs.

¿Qué pasó?

Este martes, la Dirección Meteorológica de Chile emitió un aviso por "probables tormentas eléctricas", además de una alerta por tormentas eléctricas, las que se registrarán durante esta jornada en múltiples regiones de la zona sur de Chile.

Según indica el sitio web de Meteorología, los avisos se emiten cuando "se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad moderada, potencialmente riesgosos". En tanto, las alertas se dan cuando "se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad fuerte, con probabilidad de generar riesgos en las personas".

Aviso por probables tormentas eléctricas

El aviso por las probables tormentas eléctricas está vigente desde la tarde hasta la noche de este martes 10 de febrero, a raíz de una condición sinóptica de "inestabilidad atmosférica".

La medida aplica sólo para la Cordillera de la región de Biobío, donde también se podrían producir chubascos aislados asociados al fenómeno.

Alerta por tormentas eléctricas

Debido a un "frente frío", se emitió una alerta por tormentas eléctricas en el litoral, la Cordillera de la Costa y el Valle, de la la región de Los Ríos; el litoral, la Cordillera de la Costa, el valle, Chiloé y el litoral interior, en Los Lagos; y en la zona insular norte, el litoral interior norte y la Cordillera Austral Norte de Aysén.

El fenómeno se produciría desde la mañana hasta la tarde de este martes, con probabilidad de granizos.

Todo sobre El Tiempo