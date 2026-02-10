¿Oro en el sur de Chile?: Esta es la zona que empresario chino busca explotar

10 feb. 2026 - 12:14 hrs.

¿Qué pasó?

A fines del mes de enero, el empresario chino Tai Song ingresó al Sistema de Evaluación Ambiental (SEA) consultas de pertinencias para explotar oro en el sur de Chile.

En concreto, el proyecto minero tendrá una inversión inicial de 100 mil dólares, lo que en pesos chilenos es más de $85.000.000.

¿En qué zona del sur explotarán oro?

El lugar escogido por Song antiguamente pertenecía al sistema de extracción de oro de la Corona española en 1558 y actualmente es punto de interés turístico y una zona sagrada para los pueblos originarios.

En San José de la Mariquina, específicamente cerca de Madre de Dios, es donde el empresario chino desea instalar con la sociedad Sino American Energy al menos cuatro lavaderos auríferos para encontrar metal precioso dorado.

Madre de Dios es el nombre que recibe tras la serie de explotaciones mineras de la zona, la cual actualmente es un punto de interés turístico por la densa vegetación del bosque valdiviano y las grandes rocas y cuevas que dan inicio al estero Dollinco.

Las faenas mineras se harían eventualmente cercanas al sitio que, en 1558, era el lavadero de oro más grande de todo Chile, hasta que el nivel de opresión de la Corona española se elevó a tal punto que los mapuches arrasaron con la zona y la ciudad de Valdivia.