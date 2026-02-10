Telefónica dice adiós a Chile: Millicom y NJJ se adjudican la empresa de telecomunicaciones

10 feb. 2026 - 12:29 hrs.

¿Qué pasó?

Durante la jornada de este martes, se dio a conocer que la firma de Telefónica en Chile fue vendida a las compañías de comunicaciones Millicom (Tigo) y NJJ por un monto que asciende a los 1.365 millones de dólares.

En una sociedad conjunta, Millicom y NJJ acordaron en un 49% y un 51% adueñarse de la filial de la compañía española en el país, marcando ya el cierre de su venta que se arrastraba por años.

Los detalles de la compra y la salida de Telefónica

Telefónica recibirá un monto inicial de 1.215 millones de dólares, a los que se podrían sumar US$150 millones más si es que existiesen "ocurrencias de determinados eventos en el mercado de telecomunicaciones chileno".

Además, NJJ y Millicom firmaron un acuerdo de accionistas, el que detalla que Millicom podrá comprar la participación de NJJ en la empresa después del quinto y sexto año tras la venta de Telefónica.

Desde la empresa española emitieron un comunicado donde se despiden del país, destacando la participación de diversos actores para que "Chile fuera reconocido como uno de los países con mayor crecimiento de fibra óptica".

"Telefónica deja en Chile una operación robusta, una infraestructura moderna y una plataforma preparada para que el nuevo accionista continúe impulsando el desarrollo digital del país sobre bases sólidas", cerró el CEO de Telefónica Hispam Alfonso Gómez.

Todo sobre Economía