"El miedo era tan fuerte que seguí manejando": Habla conductor que atropelló a delincuente en intento de encerrona

10 feb. 2026 - 09:41 hrs.

¿Qué pasó?

Durante las últimas horas se hizo viral la rápida y temeraria reacción de un automovilista que, al ver que sería víctima de una encerrona, aceleró y arrolló a uno de los delincuentes que buscaban asaltarlo.

El hecho ocurrió el sábado 7 de febrero, pasadas las 16:30 horas en el nudo Quilicura, en el largo enlace de acceso desde la Autopista Central a la Autopista Vespucio Norte, en dirección al oriente.

"No alcancé a pensar en nada. Vi cuando el tipo se bajó y cruzó y el otro se detuvo al lado mío. Yo empecé a acelerar. Después vi el arma y chao. Seguí acelerando", dijo el protagonista de la historia a LUN.

"El miedo era tan fuerte que seguí manejando hasta llegar a nuestro destino"

Para mí era escapar de ahí lo antes posible. Sentía la adrenalina a mil. Quedé con la respiración entrecortada, como si hubiera corrido. El miedo era tan fuerte que seguí manejando hasta llegar a nuestro destino. Más tarde fui a hacer la denuncia", agrega.

Su auto, un BMW sedán perdió ambos espejos retrovisores. Él cree que el izquierdo salió volando cuando chocó una de las puertas del Audi negro que los delincuentes abrieron para bajar. El derecho saltó por la fuerza de gravedad del sujeto que cayó sobre parte del parabrisas.

De la misma forma, comentó que tras ver el registro se dio cuenta de otro detalle: "El tipo que me apuntó disparó. No tengo idea dónde llegó la bala. Pero se ve clarito el humo del disparo. Eso fue lo que más me dio miedo. Que pudimos haber muerto. También me di cuenta de que eran tres los que bajaron y había un cuarto en el volante.

A su vez, precisó que "no se me ocurre qué otra reacción pude haber tenido. Era la única salida que teníamos en ese momento. Nunca lo había conversado con mi pareja ni con nadie sobre qué haría si me hacían una encerrona".

