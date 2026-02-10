SOAP 2026: Dónde comprarlo online o presencial para evitar multas

10 feb. 2026 - 11:00 hrs.

La venta del Seguro Obligatorio de Accidentes Personales (SOAP), documento esencial para pagar el Permiso de Circulación, fue restablecida tras la suspensión el 7 de febrero. La medida se adoptó tras la publicación de la Ley Jacinta en el Diario Oficial, normativa que aumenta los montos de indemnización por fallecimiento, invalidez y gastos médicos derivados de accidentes de tránsito

De acuerdo con la Asociación de Aseguradores de Chile (AACH), las compañías vuelven a estar legalmente habilitadas para comercializar el SOAP, ya que concluyó el procedimiento administrativo que exige la nueva ley. Este proceso incluyó dos pasos clave:

Depósito de la nueva póliza en la CMF, lo que ya ocurrió. Publicación oficial de esa póliza en el Diario Oficial-

Una vez publicada, las aseguradoras reanudaron la venta del seguro con las nuevas condiciones establecidas.

¿Dónde comprar el SOAP 2026 cuando vuelva a estar disponible?

Una vez levantada la suspensión, podrás adquirir el SOAP en línea a través de:

HDI

MAPFRE

Seguros Falabella

SURA

Mutual de Seguros

Zenit

BCI Seguros

Santander Seguros

También estará disponible en plataformas como Autofact, ComparaOnline, Tenpo, y de manera presencial en aseguradoras, bancos y cuerpos de Bomberos.

Los SOAP más baratos

Finalmente, el portal ComparaOnline, citado por Bío Bío Chile, entregó un análisis de los precios más baratos del mercado, útil para comparar las distintas alternativas disponibles. Los valores pueden variar al habilitarse nuevamente el pago del documento:

Autos particulares, station wagon y jeeps

Southbridge: $5.760

HDI Seguros: $5.890

Santander y BancoEstado: $5.990

Camionetas y furgones

Southbridge: $7.470

Seguros Falabella: $7.490

HDI SegurosPrecio: $8.100

Motocicletas

HDI Seguros: $37.890

BancoEstado: $38.150

Bomberos de Chile: $43.990

Carros de arrastre