SOAP 2026: Dónde comprarlo online o presencial para evitar multas
- Por Cristian Latorre
La venta del Seguro Obligatorio de Accidentes Personales (SOAP), documento esencial para pagar el Permiso de Circulación, fue restablecida tras la suspensión el 7 de febrero. La medida se adoptó tras la publicación de la Ley Jacinta en el Diario Oficial, normativa que aumenta los montos de indemnización por fallecimiento, invalidez y gastos médicos derivados de accidentes de tránsito
De acuerdo con la Asociación de Aseguradores de Chile (AACH), las compañías vuelven a estar legalmente habilitadas para comercializar el SOAP, ya que concluyó el procedimiento administrativo que exige la nueva ley. Este proceso incluyó dos pasos clave:
- Depósito de la nueva póliza en la CMF, lo que ya ocurrió.
- Publicación oficial de esa póliza en el Diario Oficial-
Una vez publicada, las aseguradoras reanudaron la venta del seguro con las nuevas condiciones establecidas.
¿Dónde comprar el SOAP 2026 cuando vuelva a estar disponible?
Una vez levantada la suspensión, podrás adquirir el SOAP en línea a través de:
- HDI
- MAPFRE
- Seguros Falabella
- SURA
- Mutual de Seguros
- Zenit
- BCI Seguros
- Santander Seguros
También estará disponible en plataformas como Autofact, ComparaOnline, Tenpo, y de manera presencial en aseguradoras, bancos y cuerpos de Bomberos.
Los SOAP más baratos
Finalmente, el portal ComparaOnline, citado por Bío Bío Chile, entregó un análisis de los precios más baratos del mercado, útil para comparar las distintas alternativas disponibles. Los valores pueden variar al habilitarse nuevamente el pago del documento:
Autos particulares, station wagon y jeeps
- Southbridge: $5.760
- HDI Seguros: $5.890
- Santander y BancoEstado: $5.990
Camionetas y furgones
- Southbridge: $7.470
- Seguros Falabella: $7.490
- HDI SegurosPrecio: $8.100
Motocicletas
- HDI Seguros: $37.890
- BancoEstado: $38.150
- Bomberos de Chile: $43.990
Carros de arrastre
- Southbridge: $3.870
- Santander: $3.890
- Seguros Falabella: $3.990
