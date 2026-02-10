Autodespido: ¿En qué casos se puede aplicar?

10 feb. 2026 - 13:00 hrs.

El autodespido es una herramienta que permite terminar un contrato si el empleador comete faltas graves. No es lo mismo que la renuncia, pues en este caso el trabajador mantiene sus indemnizaciones y puede recibir compensaciones adicionales.

Esta acción requiere de un estricto cumplimiento de requisitos y conocimiento sobre los motivos válidos y riesgos, ya que el empleado puede perder la indemnización por sus años de servicio si no la ejecuta correctamente.

¿Cuándo se aplica el autodespido?

El portal Buk informa que se utiliza cuando la relación laboral se vuelve insostenible por conductas indebidas del empleador, por lo que la legislación laboral autoriza al trabajador terminarla por cuenta propia.

En este sentido, la legislación laboral chilena reconoce tres casos en los que se puede tomar esta iniciativa:

Falta de probidad, acoso sexual, o vías de hecho: conductas indebidas de carácter grave y comprobadas, como acoso sexual o la agresión física (vías de hecho).

conductas indebidas de carácter grave y comprobadas, como acoso sexual o la agresión física (vías de hecho). Injurias u otras conductas graves: actos o dichos ofensivos que menoscaban la honra del trabajador.

actos o dichos ofensivos que menoscaban la honra del trabajador. Incumplimiento grave de obligaciones: falta de pago o pago incompleto de salarios y/o cotizaciones previsionales (AFP, salud o Seguro de Cesantía), incumplimiento de normas de seguridad e higiene laboral, y cambios en las condiciones de trabajo que perjudican gravemente al trabajador.

Estas causales deben estar documentadas, ya que se considerará como renuncia voluntaria si el trabajador no logra demostrarlas ante el juez. Es decir, perderá el derecho a recibir indemnizaciones por años de servicio.

¿Cómo se aplica el autodespido?

El trabajador debe enviar al empleador una carta certificada, que incluya las causales de la decisión y la fecha de término de contrato, y presentar una copia a la Inspección del Trabajo dentro de los tres días hábiles siguientes al despido.

Asimismo, debe demandar al empleador ante el Tribunal del Trabajo dentro de los 60 días hábiles posteriores a la separación. En esta instancia, debe solicitar la confirmación de la causal y exigir el pago de indemnizaciones y recargos legales.

