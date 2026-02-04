¿Cuántas veces se puede faltar al trabajo sin justificación?

04 feb. 2026 - 10:00 hrs.

Las faltas al trabajo generan dudas tanto en jefes como en empleados. No saber actuar ante una ausencia puede generar problemas, por lo que es necesario conocer qué dice la legislación laboral en esta área.

El Código del Trabajo es claro en establecer cuándo una falta permite el despido sin indemnización. Aunque no todas las razones activan esta medida extrema, el fin es buscar un equilibrio y exigir condiciones específicas para aplicarla.

¿Cuántas veces puedo faltar al trabajo sin justificación?

El portal Buk indica que te pueden despedir si faltas sin justificación dos días seguidos, dos lunes o tres días en total dentro de un mes. Por estos motivos, el empleador puede terminar el contrato sin derecho a indemnización.

Incluso, existen excepciones donde una sola falta justifica el despido: si la ausencia del trabajador pone en riesgo la seguridad o afecta gravemente la operación. Lo mismo aplica si la falta se califica como incumplimiento grave de las obligaciones del contrato.

El sueldo también sufre consecuencias: te pueden descontar un día de sueldo si faltas sin justificación válida. Además, el llegar tarde permite aplicar rebajas de tiempo equivalentes al retraso, solo si el proceso está detallado en el reglamento de la compañía.

La ley también reconoce otros tipos de falta: el ausentismo presencial, cuando el empleado “está sin estar” y trabaja de forma deficiente; y el ausentismo emocional, igual que el anterior, pero por problemas emocionales o de salud mental.

Todo sobre Trabajador