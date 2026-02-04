La millonaria suma en impuestos que pagó la familia Piñera Morel para recibir la herencia del exmandatario

04 feb. 2026 - 10:55 hrs.

¿Qué pasó?

A casi dos años de que ocurriera el fallecimiento del expresidente Sebastián Piñera, se ha dado a conocer cuánto es lo que debió pagar la familia del exmandatario en impuestos por la herencia que se recibirá.

No es coincidencia que el desembolso del dinero se haya dado tan cerca de un nuevo aniversario del deceso de quien fuera, en dos ocasiones, el jefe de Estado de nuestro país. Esto, porque la ley establece un plazo de dos años para el pago de impuestos una vez ocurrido el fallecimiento.

Fue este martes 3 de febrero cuando el clan acudió a la Tesorería General de la República para realizar el pago del impuesto a la renta, acreditando casi 2,4 millones de Unidades Tributarias Mensuales, según consigna La Tercera.

De esta manera, la familia Piñera desembolsó uno de los mayores montos de impuesto pagados en la historia chilena por este tipo de herencias: unos 167 mil millones de pesos, lo que se traduce en cerca de 190 millones de la divisa estadounidense.

¿Quiénes son los herederos de Sebastián Piñera?

En total, los herederos son cinco: su viuda Cecilia Morel y sus cuatro hijos, Magdalena, Cecilia, Sebastián y Cristóbal Piñera Morel. Considerando que el expresidente no dejó testamento, la ley establece que sus herederos forzosos son todos ellos, correspondiéndole a su viuda el doble de lo que recibe cada hijo. Así, la herencia se divide en 6 partes. Dos de ellas para Morel y el restante para sus hijos.

El patrimonio de Sebastián Piñera

Cabe recordar que Piñera fue dueño de participaciones en empresas como Latam Airlines, cuando era Lan; Chilevisión, Clínica Las Condes y Blanco y Negro.

Al mismo tiempo, los hijos y su viuda ya eran propietarios de Inversiones Odisea, donde se radicó la mayor porción de los fondos recaudados con esas ventas.

Por otro lado, al momento de su muerte, Piñera era dueño del 66,85% de Bancard Inversiones, una sociedad que en su última declaración de patrimonio, reportaba activos por más de 600 millones de dólares y en la declaración de 2022 un valor de $417.332 millones.

También tenía a su nombre en 2022 una oficina en El Golf 171 y un predio del lago Caburgua, en Pucón, adquirido en 1993. Mediante Agrícola y Ganadera Los Corrales, Bancard era dueño de propiedades en Bahía Coique.

