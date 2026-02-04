Se aproximan precipitaciones en Santiago: Anuncian la hora en que podría llover este miércoles en la capital

04 feb. 2026 - 07:45 hrs.

¿Qué pasó?

El periodista especializado en Meteorología de Mega, Alejandro Sepúlveda, entregó el pronóstico del tiempo para esta semana en Santiago, puntualizando en lo que ocurrirá este miércoles con precipitaciones en sectores de la capital.

El especialista señaló que la lluvia de esta jornada será "de características débiles" en sectores no solo de la cordillera, sino también de la precordillera, salpicando incluso ciertas comunas.

¿A qué hora puede llover este miércoles?

Sepúlveda remarcó que estas precipitaciones se presentarían recién en horas de la tarde: "A las 17:00, 18:00 o 19:00 horas. Siempre es al atardecer. A las 14:00 o 15:00 empiezan a desarrollarse en la precordillera", dijo.

Lo llamativo del evento es que estará acompañado por altas temperaturas, que alcanzarán los 29°C en la capital.

El experto de Mega agregó que "mañana es el último día con inestabilidad, pero en la alta cordillera. Y se afirma el tiempo el viernes, sábado y domingo... volvemos a los 30°C".

