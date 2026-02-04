Paula Pavic rompe el silencio y reacciona al nuevo romance de Marcelo Ríos

04 feb. 2026 - 09:23 hrs.

El exnúmero uno del tenis, Marcelo Ríos, remeció las redes sociales al publicar una imagen en la que aparece con su nuevo amorío, Támara Cornejo, de 40 años, hija del extenista nacional Patricio Cornejo.

La noticia generó rápidamente la reacción de su exesposa y madre de sus hijos, Paula Pavic, quien en conversación con Chilevisión entregó palabras cargadas de cariño respecto a la nueva relación del “Chino”, uno de los deportistas más reconocidos del país.

"Lo debe conocer desde siempre"

Pavic comenzó señalando que no tiene claro si conoce a Támara Cornejo, aunque afirmó sentirse genuinamente contenta por quien fue su marido durante más de 15 años.

“Vi lo que mostraron de la chica, creo que es la hija del Pato Cornejo, no estoy segura si la conozco, porque en algún minuto fuimos a comer a la casa de él (Cornejo)”, dijo al programa.

“Estoy súper feliz por él en realidad, se ve que es una superbuena mujer, más encima está ligada al tema del tenis. Lo debe conocer desde siempre, debe tener también la referencia de su papá”, agregó.

El tierno mensaje del Chino a su nuevo amor

El “Chino” publicó recientemente un mensaje dedicado a Támara, donde aparece junto a ella abrazándola y mostrando que volvió “a las canchas”, pero esta vez en el plano emocional.

“Qué hermosura de mujer en todo sentido. Finalmente juntos otra vez, nunca olvidaré esas miraditas ingenuas y sin maldad, de esas idas a comprar los dos solos pero llenas de cariño y quizás un poquito de algo más”, expresó.

“Tamita, eres la más tierna y leal persona que he conocido y ojalá nunca cambies. Tanto tiempo duró esto, que hoy lo que tenemos no quiero que termine nunca, nos quisimos a escondidas muchos años e increíblemente hoy podemos estar juntos”, cerró.