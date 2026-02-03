Festival de Viña del Mar 2026: Estos son los artistas que se presentarán cada día en la Quinta Vergara

03 feb. 2026 - 18:32 hrs.

Comienza febrero y se acerca el comienzo del festival latino más grande del mundo: Viña 2026 está a la vuelta de la esquina para ofrecer música y humor, el cual podrás disfrutar a través de las pantallas de Mega.

La parrilla de artistas ya está conformada en un 100%. Diran presente cantantes de todo el mundo, como Gloria Estefan, Pet Shop Boys, Mon Laferte, Jesse & Joy y Yandel Sinfónico, entre otros.

¿Qué días se presentarán los artistas en Viña 2026?

Desde el el domingo 22 al viernes 27 de febrero se estarán presentando. Revisa día a día la parrilla completa de Viña 2026:

Domingo 22

Gloria Estefan.

Stefan Kramer.

Matteo Bocelli.

Domingo 22: Gloria Estefan / Stefan Kramer / Matteo Bocelli

Lunes 23

Pet Shop Boys.

Rodrigo Villegas.

Bomba Estéreo.

Lunes 23: Pet Shop Boys / Rodrigo Villegas / Bomba Estéreo.

Martes 24

Jesse & Joy.

Esteban Düch.

NMIXX.

Martes 24: Jesse & Joy / Esteban Düch / NMIXX.

Miércoles 25

Juanes.

Asskha Sumathra.

Ke Personajes.

Miércoles 25: Juanes / Asskha Sumathra / Ke Personajes.

Jueves 26

Mon Laferte.

Piare con P.

Yandel Sinfónico.

Jueves 26: Mon Laferte / Piare con P / Yandel Sinfónico.

Viernes 27

Paulo Londra.

Pastor Rocha.

Pablo Chill-E.

Milo J.