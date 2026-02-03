Festival de Viña del Mar 2026: Estos son los artistas que se presentarán cada día en la Quinta Vergara
- Por Miguel Aburto
Comienza febrero y se acerca el comienzo del festival latino más grande del mundo: Viña 2026 está a la vuelta de la esquina para ofrecer música y humor, el cual podrás disfrutar a través de las pantallas de Mega.
La parrilla de artistas ya está conformada en un 100%. Diran presente cantantes de todo el mundo, como Gloria Estefan, Pet Shop Boys, Mon Laferte, Jesse & Joy y Yandel Sinfónico, entre otros.
¿Qué días se presentarán los artistas en Viña 2026?
Desde el el domingo 22 al viernes 27 de febrero se estarán presentando. Revisa día a día la parrilla completa de Viña 2026:
Domingo 22
- Gloria Estefan.
- Stefan Kramer.
- Matteo Bocelli.
Lunes 23
- Pet Shop Boys.
- Rodrigo Villegas.
- Bomba Estéreo.
Martes 24
- Jesse & Joy.
- Esteban Düch.
- NMIXX.
Miércoles 25
- Juanes.
- Asskha Sumathra.
- Ke Personajes.
Jueves 26
- Mon Laferte.
- Piare con P.
- Yandel Sinfónico.
Viernes 27
- Paulo Londra.
- Pastor Rocha.
- Pablo Chill-E.
- Milo J.
