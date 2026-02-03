Logo Mega

Festival de Viña del Mar 2026: Estos son los artistas que se presentarán cada día en la Quinta Vergara

Comienza febrero y se acerca el comienzo del festival latino más grande del mundo: Viña 2026 está a la vuelta de la esquina para ofrecer música y humor, el cual podrás disfrutar a través de las pantallas de Mega.

La parrilla de artistas ya está conformada en un 100%. Diran presente cantantes de todo el mundo, como Gloria Estefan, Pet Shop Boys, Mon Laferte, Jesse & Joy y Yandel Sinfónico, entre otros.

¿Qué días se presentarán los artistas en Viña 2026?

Desde el el domingo 22 al viernes 27 de febrero se estarán presentando. Revisa día a día la parrilla completa de Viña 2026:

Domingo 22

  • Gloria Estefan.
  • Stefan Kramer.
  • Matteo Bocelli.
Lunes 23

  • Pet Shop Boys.
  • Rodrigo Villegas.
  • Bomba Estéreo.
Martes 24 

  • Jesse & Joy.
  • Esteban Düch.
  • NMIXX.
Miércoles 25

  • Juanes.
  • Asskha Sumathra.
  • Ke Personajes.
Jueves 26

  • Mon Laferte.
  • Piare con P.
  • Yandel Sinfónico.
Viernes 27

  • Paulo Londra.
  • Pastor Rocha.
  • Pablo Chill-E.
  • Milo J.
