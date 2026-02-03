Todo a $10 mil: tienda de zapatos rematará sus productos por cierre de tienda física

03 feb. 2026 - 10:10 hrs.

¿Qué pasó?

Durante fines de enero, la tienda de zapatos MIM anunció un remate total de todos sus productos por el cierre definitivo de la tienda presencial y física.

Todos los pares de zapatos estarán a solo $10.000 y ya se puede comprar de manera presencial en la bodega de la tienda

¿Dónde está ubicada la tienda para comprar?

Al tratarse de un remate, no estará disponible el precio de forma online, sino que se podrá comprar exclusivamente de manera presencial en su bodega ubicada en la Región Metropolitana.

La bodega de MIM está ubicada en El Alfalfal 471, en la bodega 230, en la comuna de Lampa. Estarán atendiendo hasta el miércoles 4 de febrero desde las 10:00 hrs. hasta las 15:00 hrs.

La zapatería detalló que, al ser un remate, los productos que vendan durante las jornadas no estarán sujetos a cambios y devoluciones.

Mira la tienda: