Los vieron en lujosa escapada en el Reino Unido: Los rumores de romance entre Kim Kardashian y Lewis Hamilton

El espectáculo internacional se remeció este fin de semana luego de que diversos medios especializados dieran por hecho un posible romance entre la socialité estadounidense Kim Kardashian y el piloto de Fórmula 1 Lewis Hamilton.

La pareja habría sido vista disfrutando de una escapada romántica en el exclusivo hotel Estelle Manor, ubicado en el distrito de Cotswold, Reino Unido. Según los reportes, ambos compartieron una cena íntima y sesiones de masajes en las instalaciones del lujoso recinto.

Una fuente declaró a The Sun que “todo parecía muy romántico. Kim y Lewis aprovecharon todas las instalaciones disponibles”. Durante su estancia, Kardashian, de 45 años, fue acompañada por dos guardaespaldas, mientras Hamilton contó con un oficial de seguridad personal.

Habitación compartida y acceso exclusivo

De acuerdo con fuentes cercanas, ambos habrían compartido una habitación en la parte principal del establecimiento, cuyo precio rodea las mil libras por noche ($1.176.892). Además, habrían tenido acceso privado a la piscina y al spa, además de disfrutar de una cena íntima, un servicio reservado para unos pocos y cuyo costo total podría llegar a las 120.000 libras ($141.227.040).

El viaje, que comenzó el sábado, concluyó este domingo por la mañana, cuando ambos abandonaron el hotel cerca de las 11:00 horas.

Citas en secreto y estrictas medidas de seguridad

Personas cercanas a Kardashian y Hamilton afirmaron que ambos estaban ansiosos por mantener sus encuentros en secreto y que hicieron todo lo posible para evitar ser fotografiados juntos.

“Kim y Lewis han estado usando entradas laterales en hoteles o lugares con aparcamiento subterráneo. Luego utilizan ascensores directos a su habitación”, señaló una fuente al citado medio.

Otra declaración añadió: “Es como una operación militar que los traslada de un lugar a otro. Kim tiene a sus dos guardaespaldas y Lewis cuenta con su oficial de protección para que todo funcione sin problemas”.

A pesar del revuelo mediático y la serie de detalles filtrados, ni Kim Kardashian ni Lewis Hamilton han confirmado públicamente que mantengan una relación sentimental.

