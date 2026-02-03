Ludmila Ksenofontova se lanza contra Álvaro Ballero tras revelación sobre nueva pareja

03 feb. 2026 - 12:58 hrs.

Ludmila Ksenofontova cuestionó a su exmarido Álvaro Ballero, luego de que el exchico reality confirmó el inicio de una nueva relación amorosa.

La polémica estalló cuando el ganador de 'Protagonistas de la Fama' aseguró en sus redes sociales hace unos días que Ludmila "rehizo su vida en pareja hace mucho, no sé exactamente (cuánto), pero meses, y yo solo me enteré hace un par de semanas".

Ballero añadió que "eso me permitió dar vuelta la página y permitirme volver a intentar sonreír y ser feliz, para mis hijos y por mí".

La respuesta de Ludmila Ksenofontova

Un mensaje que no cayó nada bien a la bailarina rusa, que en redes sociales escribió: "Cada uno tiene sus tiempos para contar las cosas y si uno no quiere contar, también es válido. Aquí a mí no me preguntaron si yo quería contar o no. Si estoy conociendo a alguien, es mi vida. Yo me separé. No era una pelea, era una decisión".

En esa línea, afirmó en el programa 'Primer Plano' que no estaba de acuerdo con que su exmarido destapara que ella tiene una nueva relación. "Estoy molesta y se lo dije", contó.

Respecto a la nueva pareja de Ballero, su exesposa comentó: "No voy a opinar. Si está feliz, que esté feliz. Ahora parece que se le olvidó (la pena por la separación). Está feliz".

Cabe recordar que a fines de diciembre Ballero contó que aún sufría por el quiebre de quien fue su esposa durante 17 años y madre de sus cuatro hijos. Incluso seguía usando anillo de matrimonio.

