"Nunca me he hecho cirugía": el influencer brasileño que tiene 50 años pero aparenta tener 18

03 feb. 2026 - 14:03 hrs.

Sin duda alguna, envejecer es un tema que complica a muchos en el mundo, menos a Edson Brandao: el influencer brasileño que aparenta tener 18 años, pero en realidad tiene 40 años más.

Con más de 727 mil seguidores en Instagram, Brandao negó haber pasado alguna vez por el quirófano, a pesar de ser cuestionado por los internautas.

El estilo de vida de Edson Brandao

El influencer brasileño, que cumple 59 años en febrero, detalló que el estilo de vida que adaptó después de los 40 años ha rendido frutos en su físico.

"Nunca me he hecho cirugía plástica. Nunca me he puesto bótox. Lo que tengo es constancia. (...) Se construye con los hábitos diarios. Sabía que si no empezaba a cuidarme, lo sentiría más adelante", aseguró.

Mantiene un plan de alimentación meticuloso, dejando fuera, por ejemplo, el pan blanco, los cereales azucarados, las frituras y la comida rápida: "Estos alimentos te quitan energía y aceleran el envejecimiento".

En varios de sus videos, enfatiza y recomienda comer opciones integrales y frutas. "Olvídate del botox. Yo como fruta", sentenció.

Mira cómo luce el influencer: