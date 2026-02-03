Sideshow de DJO por Lollapalooza Chile cambia de recinto: Esta es la fecha de la nueva venta de entradas
- Por Meganoticias
En el marco de Lollapalooza Chile 2026, el sideshow de DJO ha generado un alto interés entre los fanáticos. Inicialmente programado en el Teatro Coliseo, el concierto agotó rápidamente sus entradas, lo que motivó un cambio de recinto para poder recibir a un mayor número de asistentes.
Debido a esta alta demanda, el show fue trasladado al Teatro Caupolicán, manteniendo la misma fecha y condiciones. Las entradas ya adquiridas continúan siendo válidas sin necesidad de realizar cambios.
Se pondrán nuevas localidades a la venta desde este miércoles 4 de febrero, a través de PuntoTicket.
De la actuación a la música
Conocido mundialmente por su faceta actoral, Joe Keery ha desarrollado en DJO un espacio creativo propio, donde explora sonidos nostálgicos y contemporáneos a la vez. Esta identidad musical se refleja con claridad en trabajos discográficos como Twenty Twenty y DECIDE, álbumes que han recibido una valoración positiva por parte de la crítica especializada y de audiencias internacionales.Ir a la siguiente nota
El crecimiento sostenido del proyecto se explica tanto por su propuesta sonora como por un componente visual cuidadosamente trabajado. Sus presentaciones en vivo destacan por una puesta en escena coherente con su estética psicodélica, lo que ha contribuido a posicionarlo como una de las revelaciones más comentadas del pop alternativo contemporáneo.
Estos son todos los sideshows por Lollapalooza Chile 2026:
- Viagra Boys -11 de marzo - Sala Metrónomo / SOLD OUT
- Men I Trust, 12 de marzo Sala Metrónomo / SOLD OUT
- Interpol -12 de marzo - Teatro Caupolicán / Ultimas entradas en Puntoticket
- Royel Otis 16 de marzo Sala Metrónomo / Entradas disponibles en Passline
- TV Girl -16 de marzo - Blondie / Entradas disponibles en Passline
- Djo -16 de marzo - Teatro Caupolicán
- Marina - 17 de marzo - Teatro Coliseo / SOLD OUT
- Brutalismus 3000 18 de marzo Teatro Caupolicán / Entradas disponibles en Puntoticket
