"Una de las decisiones más difíciles": Niño héroe nadó cuatro horas en el mar australiano para salvar a su familia

¿Qué pasó?

Una jornada de vacaciones familiares terminó en una extensa lucha contra el mar en la costa de Australia Occidental. Una madre y sus tres hijos fueron arrastrados mar adentro mientras utilizaban kayaks y tablas de remo arrendadas en su hotel, cuando el viento y las condiciones del océano comenzaron a empujarlos lejos de la orilla, cerca de Quindalup.

La situación obligó a tomar decisiones rápidas en medio del agua. “Una de las decisiones más difíciles que tuve que tomar fue decirle a Austin: ‘Intenta llegar a la orilla y busca ayuda. Esto podría volverse muy serio muy rápido’”, recordó Joanne Appelbee, de 47 años, quien permaneció con sus otros dos hijos.

La travesía de Austin

Austin Applebee, de 13 años, partió inicialmente en un kayak inflable que comenzó a hacer agua. Sin poder continuar a bordo, siguió nadando hacia la costa durante horas en mar agitado. “Las olas son enormes y no tengo chaleco salvavidas... Solo seguía pensando ‘sigue nadando, sigue nadando’”, relató días después. “Y finalmente llegué a la orilla, toqué el fondo de la playa y simplemente me desplomé”.

El adolescente logró avanzar cerca de cuatro kilómetros hasta tierra y dar la alerta alrededor de las 18:00 horas, tras concentrarse en mantener el ritmo en medio del cansancio y el oleaje.

Horas a la deriva

Mientras tanto, su madre y sus hermanos Beau, de 12 años, y Grace, de ocho, permanecieron flotando con chalecos salvavidas y aferrados a una tabla de remo. La familia se mantuvo unida en el agua durante gran parte de la tarde y la noche. “Mantuvimos una actitud positiva, estábamos cantando y bromeando y... lo tratábamos como un juego hasta que el sol comenzó a ponerse y fue entonces cuando se puso muy agitado. Olas muy grandes”, describió Joanne.

Con el paso de las horas, el frío comenzó a afectarles. Beau perdió la sensibilidad en las piernas y los tres temblaban mientras esperaban ayuda.

El rescate

Un helicóptero de búsqueda ubicó a la madre y a los dos niños a las 20:30 horas, luego de que derivaran unos 14 kilómetros desde el punto inicial. Habían pasado hasta 10 horas en el agua cuando fueron rescatados.

“No se pueden elogiar lo suficiente las acciones del niño de 13 años: su determinación y coraje finalmente salvaron las vidas de su madre y hermanos”, señaló el inspector de policía James Bradley.

Tras el rescate, los cuatro integrantes fueron sometidos a revisiones médicas. “Tengo tres bebés. Los tres lo lograron. Eso era lo único que importaba”, expresó la madre. Ninguno de ellos requirió hospitalización tras la evaluación.

