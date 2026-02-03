Insólito: Llamó a la policía para denunciar narcotráfico y terminó detenido junto a los delatados

03 feb. 2026 - 17:00 hrs.

Algo realmente insólito fue lo que ocurrió en España. En ese país, un hombre terminó detenido tras llamar a la policía para delatar una supuesta venta de droga que estaba ocurriendo dentro de un auto estacionado en el distrito madrileño de Tetuán.

En su declaración entregó una descripción detallada de los hechos, sindicando a dos hombres, que, según su relato, acababan de realizar una transacción de sustancias.

Con esos antecedentes, las unidades policiales se desplazaron hasta el lugar. Después de eso, los efectivos policiales interceptaron a los dos ocupantes de los vehículos y los sometieron a una inspección del vehículo.

En ese operativo, encontraron 28 mil euros en efectivo ocultos dentro de un recipiente de aluminio de comida preparada.

El vuelco de esta historia se dio cuando los policías pusieron en el centro de la investigación al delator. Según la propia policía, tras entrevistarse con el hombre, los agentes detectaron "un alto grado de nerviosismo y demasiada precisión en la información aportada en la llamada.

Las sospechas fueron fructíferas y decomisaron 41 gramos de cocaína y otros 14 de metanfetamina, siendo detenido en el acto.

Así, los tres involucrados fueron detenidos como presuntos autores de un delito contra la salud pública, dejándolos en manos de la justicia.

