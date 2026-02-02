Imacec de diciembre: Actividad económica supera expectativas y el PIB sube 2,3% en 2025

02 feb. 2026 - 09:47 hrs.

El Imacec de diciembre sorprendió al alza, según informó el Banco Central. La actividad se expandió un 1,7% interanual, superando las proyecciones de los analistas, que esperaban un crecimiento menor al 1%. La serie desestacionalizada mostró avances de 0,6% mensual y 1,3% en doce meses.

Con este resultado, el Producto Interno Bruto (PIB) habría registrado preliminarmente un crecimiento de 2,3% en 2025, cifra que será confirmada el próximo 18 de marzo.

De ratificarse, el promedio de crecimiento durante el Gobierno de Boric sería de 1,9%, el segundo más bajo desde el retorno a la democracia, solo por encima del segundo gobierno de Bachelet, que alcanzó 1,7%.

La producción por sectores

En cuanto a la producción por sectores, el BC informó que la producción de bienes cayó 0,9% anual, afectada por la menor minería -"en particular de cobre"-. El resto de bienes y la industria compensaron parcialmente con alzas de 2,3% y 2,0%, destacando la actividad agropecuario-silvícola y la elaboración de alimentos. En cifras desestacionalizadas, la producción de bienes subió 0,8% respecto del mes anterior.

El comercio mostró el mayor dinamismo, con un crecimiento de 6,6% anual. El mayorista se impulsó por "ventas de alimentos y maquinaria y equipos", el automotor por mayores ventas de vehículos y el minorista por vestuario, comestibles y plataformas online. Ajustado por estacionalidad, el sector avanzó 2,3% mensual.

Finalmente, los servicios aumentaron 2,2% en términos anuales, principalmente por los personales -"en particular de salud"- y, en menor medida, por los empresariales. En cifras ajustadas por estacionalidad, el sector creció 0,2%, determinado por el transporte.

