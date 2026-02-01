Sueldo mínimo 2026: Cuándo es el próximo aumento y a cuánto llegará el ingreso base en Chile

01 feb. 2026 - 21:00 hrs.

El bolsillo de los trabajadores chilenos experimentó un inicio de año con novedades positivas. Desde el pasado 1 de enero de 2026, comenzó a regir un nuevo valor para el sueldo mínimo, el cual ascendió a $539.000 para aquellos empleados de entre 18 y 65 años. Este incremento de $10.000 respecto al monto anterior forma parte de un ciclo de alzas graduales que busca fortalecer el poder adquisitivo frente a las condiciones económicas actuales.

No solo el tramo principal vio modificaciones; los trabajadores menores de 18 años y los mayores de 65 años también recibieron un ajuste en sus remuneraciones.

Para este grupo, el sueldo base se fijó en $402.082, tras un aumento de $7.460. Estas cifras consolidan un proceso que ha visto crecer el salario mínimo desde los $350.000 vigentes en mayo de 2022, alcanzando acuerdos significativos entre el Ejecutivo y la Central Unitaria de Trabajadores (CUT).

¿Cuándo será el próximo aumento del sueldo mínimo?

A pesar de que esta alza es reciente, el calendario legislativo ya apunta hacia una nueva fecha clave: mayo de 2026. Según lo estipulado en la Ley 21.751, el Presidente de la República tiene la obligación de enviar al Congreso Nacional, a más tardar en abril, un nuevo proyecto de ley. Esta propuesta no solo buscará reajustar el ingreso mínimo mensual, sino que también incluirá actualizaciones para la asignación familiar y maternal, así como para el subsidio familiar.

El objetivo de esta normativa es que los nuevos montos entren en vigencia el 1 de mayo de 2026. Para su elaboración, el Gobierno deberá considerar las recomendaciones del Consejo Superior Laboral, asegurando que el crecimiento de los salarios sea coherente con la realidad económica nacional. De esta manera, los próximos meses serán fundamentales para definir la magnitud del próximo reajuste que impactará a cerca de 900 mil trabajadores en todo el territorio nacional.

