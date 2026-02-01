Beneficio por Años Cotizados: ¿Cuál es el mínimo de cotizaciones que deben tener mujeres y hombres para recibirlo?

01 feb. 2026 - 08:00 hrs.

Además de la pensión por vejez o invalidez en AFP o compañías de seguros que reciben las personas jubiladas, estas pueden recibir el Beneficio por Años Cotizados.

Se trata de un aporte que complementa las jubilaciones de los actuales y futuros pensionados de Chile a través de una retribución por su periodo de servicio en sus labores.

Como ocurre con la gran mayoría de las ayudas estatales, las personas deben cumplir con algunos requisitos para poder convertirse en acreedores. En este caso, es vital la cantidad de cotizaciones que tengan.

¿Cuál es el mínimo de cotizaciones que deben tener mujeres y hombres para el Beneficio por Años Cotizados?

En el caso de los hombres, deben haber cotizado al menos 240 meses, o sea, 20 años. Mientras que por el lado de las mujeres, el Instituto de Previsión Social (IPS) les exigirá un mínimo 120 meses de cotizaciones, es decir, 10 años.

Sin embargo, luego de dos años de implementado el beneficio, habrá un cambio para las mujeres. Desde ChileAtiende dieron a conocer que tendrá variaciones que se irán aplicando con el tiempo.

La nueva condición indica que los años de cotización para las mujeres irán aumentando de manera gradual. Es decir, para las mujeres que comiencen a recibir su pensión desde 2028, los años de cotización requeridos irán aumentando, hasta que en 2035 deberán tener como mínimo 15 años cotizados.

Todo sobre Beneficio por años cotizados