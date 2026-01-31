Cambio de hora en Chile: ¿Cuándo comienza el horario de invierno?

31 en. 2026 - 19:00 hrs.

La reciente lluvia y los relámpagos registrados en la zona centro de Chile han traído a la memoria los días de invierno de hace algunos meses, pese a que estamos en pleno verano.

Aunque falta para volver al invierno, algunos ya empiezan a mirar cuándo se realizará el cambio al horario de invierno, momento que da paso a la previa del cambio de estación.

Pese a que el cambio de hora se realizará cuando estemos en otoño, en dicha estación ya comienzan a notarse los días invernales.

¿Cuándo comienza el horario de invierno en Chile?

Según ha consignado el portal web Calendario365, la fecha en que se debe volver a cambiar la hora es el sábado 4 de abril de 2026, momento en que abandonaremos el horario de verano y pasaremos al de invierno.

Aquel día, al momento en que el reloj marque las 00:00 del domingo 5 de abril, se deberá retrasar el reloj, de manera que sean las 23:00 horas del sábado 4.

Cabe recordar que la región de Magallanes y la Antártica chilena se eximen de este cambio de hora y mantienen su huso horario actual.

