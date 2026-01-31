Incluye a la RM: Las 7 regiones de la zona central que tienen aviso de probables tormentas eléctricas

31 en. 2026 - 12:31 hrs.

¿Qué pasó?

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) actualizó este sábado un aviso por "probables tormentas eléctricas" en zonas de siete regiones del país.

La DMC informó que el evento meteorológico responde a la condición sinóptica de "baja segregada".

¿En qué regiones y zonas podría haber tormentas eléctricas?

El organismo informó que el aviso estará vigente desde la mañana de este sábado hasta la noche del domingo 1 de febrero.

Las regiones y zonas que se verán afectadas por tormentas eléctricas son las siguientes:

Región de Coquimbo

Cordillera: sábado y domingo

Región de Valparaíso

Litoral: sábado

Cordillera Costa: sábado

Precordillera y valles precordilleranos: sábado

Cordillera: sábado y domingo

Región Metropolitana

Codillera Costa: sábado

Valle: sábado

Precordillera: sábado

Cordillera: sábado y domingo

Región de O'Higgins

Litoral: sábado

Cordillera Costa: sábado

Valle: sábado

Precordillera: sábado

Cordillera: sábado y domingo

Región del Maule

Litoral: sábado

Cordillera Costa: sábado

Valle: sábado

Precordillera: sábado

Cordillera: sábado y domingo

Región del Ñuble

Precordillera: sábado

Cordillera: sábado

Región del Biobío

Cordillera: Sábado

La DMC emite un aviso cuando "se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad moderada, potencialmente riesgosos".

El organismo llamó a los ciudadanos a mantenerse informados y evitar las actividades expuestas a riesgos meteorológicos.

