Incluye a la RM: Las 7 regiones de la zona central que tienen aviso de probables tormentas eléctricas

¿Qué pasó?

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) actualizó este sábado un aviso por "probables tormentas eléctricas" en zonas de siete regiones del país. 

La DMC informó que el evento meteorológico responde a la condición sinóptica de "baja segregada". 

¿En qué regiones y zonas podría haber tormentas eléctricas? 

El organismo informó que el aviso estará vigente desde la mañana de este sábado hasta la noche del domingo 1 de febrero.

Las regiones y zonas que se verán afectadas por tormentas eléctricas son las siguientes:

Región de Coquimbo

  • Cordillera: sábado y domingo

Región de Valparaíso 

  • Litoral: sábado
  • Cordillera Costa: sábado
  • Precordillera y valles precordilleranos: sábado
  • Cordillera: sábado y domingo

Región Metropolitana 

  • Codillera Costa: sábado
  • Valle: sábado
  • Precordillera: sábado
  • Cordillera: sábado y domingo

Región de O'Higgins

  • Litoral: sábado
  • Cordillera Costa: sábado
  • Valle: sábado
  • Precordillera: sábado
  • Cordillera: sábado y domingo

Región del Maule

  • Litoral: sábado
  • Cordillera Costa: sábado
  • Valle: sábado
  • Precordillera: sábado
  • Cordillera: sábado y domingo

Región del Ñuble

  • Precordillera: sábado
  • Cordillera: sábado

Región del Biobío

  • Cordillera: Sábado 

La DMC emite un aviso cuando "se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad moderada, potencialmente riesgosos".

El organismo llamó a los ciudadanos a mantenerse informados y evitar las actividades expuestas a riesgos meteorológicos

