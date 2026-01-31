Incluye a la RM: Las 7 regiones de la zona central que tienen aviso de probables tormentas eléctricas
¿Qué pasó?
La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) actualizó este sábado un aviso por "probables tormentas eléctricas" en zonas de siete regiones del país.
La DMC informó que el evento meteorológico responde a la condición sinóptica de "baja segregada".
¿En qué regiones y zonas podría haber tormentas eléctricas?
El organismo informó que el aviso estará vigente desde la mañana de este sábado hasta la noche del domingo 1 de febrero.
Las regiones y zonas que se verán afectadas por tormentas eléctricas son las siguientes:
Región de Coquimbo
- Cordillera: sábado y domingo
Región de Valparaíso
- Litoral: sábado
- Cordillera Costa: sábado
- Precordillera y valles precordilleranos: sábado
- Cordillera: sábado y domingo
Región Metropolitana
- Codillera Costa: sábado
- Valle: sábado
- Precordillera: sábado
- Cordillera: sábado y domingo
Región de O'Higgins
- Litoral: sábado
- Cordillera Costa: sábado
- Valle: sábado
- Precordillera: sábado
- Cordillera: sábado y domingo
Región del Maule
- Litoral: sábado
- Cordillera Costa: sábado
- Valle: sábado
- Precordillera: sábado
- Cordillera: sábado y domingo
Región del Ñuble
- Precordillera: sábado
- Cordillera: sábado
Región del Biobío
- Cordillera: Sábado
La DMC emite un aviso cuando "se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad moderada, potencialmente riesgosos".
El organismo llamó a los ciudadanos a mantenerse informados y evitar las actividades expuestas a riesgos meteorológicos.
