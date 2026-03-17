Bono Invierno: En esta fecha se pagará el beneficio de más de $80 mil

17 mar. 2026 - 19:00 hrs.

El Bono Invierno es un beneficio que reciben una sola vez los ciudadanos que, al 1 de mayo de 2026, tengan 65 años o más.

La adjudicación de esta ayuda gubernamental no es postulable, pues se asigna automáticamente si se cumple con los requisitos. De acuerdo con ChileAtiende, el monto que corresponde por este concepto es de $81.257.

Fecha de pago del Bono Invierno

La legislación estipula que el Bono Invierno se pague junto a la pensión correspondiente al mes de mayo de 2026. El valor de esta bonificación no es tributable ni imponible, ni está sujeto a descuentos.

Si una persona considera que cumple con los requisitos y no recibe el pago del bono a la fecha estipulada, debe contactar a su entidad pagadora e ingresar una solicitud para que su caso sea analizado.

Requisitos para acceso al beneficio

Además del rango etario que se debe cumplir (65 años o más), los destinatarios deben ser parte de los grupos beneficiarios de pensiones contributivas, Pensión Garantizada Universal (PGU), pensiones especiales de reparación o pensiones contributivas con APSV, con PGU o con pensión especial de reparación.

En cualquier caso, existen varios medios de consulta del beneficio, como revisión de liquidación, consulta con RUN, videoatención, llamada al call center o visita a una sucursal de ChileAtiende.

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