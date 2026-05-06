Bono Invierno: ¿Cuántas veces se paga?

06 may. 2026 - 08:00 hrs.

Con la llegada de las bajas temperaturas, una de las ayudas más esperadas por los adultos mayores es el Bono Invierno. Es un aporte monetario que busca mejorar sus ingresos, ayudándolos a cubrir los gastos adicionales que suelen aparecer en esta época.

A diferencia de otros subsidios estatales, este beneficio de $81.257 destaca por no requerir postulación, ya que el Estado evalúa los requisitos y lo asigna de manera automática a quienes cumplen con las condiciones establecidas por ley.

¿Cuántas veces se paga el Bono Invierno?

Se entrega una sola vez al año. El dinero se incluye de forma automática y conjunta en la liquidación de pago de la pensión correspondiente al mes de mayo, según ChileAtiende.

Es importante destacar que este monto extra no es tributable ni imponible, lo que significa que el beneficiario recibe el dinero íntegro, sin estar sujeto a ningún tipo de descuento legal.

¿Para quién es el Bono Invierno?

Para recibir este dinero, el beneficiario debe tener 65 años o más al 1 de mayo de 2026 y tener una pensión (o la suma de todas las que reciba) de $231.440 o menos. Este valor corresponde a la pensión mínima de vejez.

Si cumple esos dos requisitos esenciales, podrá acceder al aporte si pertenece a uno de los siguientes grupos:

Pensionados de instituciones tradicionales (IPS, ISL, Capredena, Dipreca y mutualidades de empleadores).

Pensionados del sistema de AFP que reciban una pensión mínima con garantía estatal.

Beneficiarios de la Pensión Garantizada Universal (PGU). Si la persona solo recibe la PGU, tiene derecho al bono sin importar si el monto supera el tope de $231.440.

Pensionados por leyes de reparación (Rettig, Valech, viudez de reparación o exonerados políticos).

Quienes reciben más de una pensión y la suma total supera los $231.440, no tienen derecho a este bono. Tampoco los titulares del Subsidio de Discapacidad ni de la indemnización del carbón.

¿Cómo saber si soy beneficiario del Bono Invierno?

Para obtener esta información, los interesados deben ingresar al portal de consulta (pulsa aquí), indicar su RUN y presionar el botón “Consultar”.

Luego, el sistema indicará si recibe este y/o otros aportes del Instituto de Previsión Social (IPS). La verificación también se puede realizar en la Sucursal Virtual, llamando al call center (101) o en una sucursal de ChileAtiende.

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