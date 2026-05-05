Subsidio Eléctrico: Esta es la fecha en que puedes postular al quinto llamado

05 may. 2026 - 12:00 hrs.

El Ministerio de Energía coloca a disposición el Subsidio Eléctrico, el cual es un beneficio transitorio para hogares del tramo del 40% más bajo del Registro Social de Hogares, que permite acceder a un descuento especial en las cuentas de electricidad.

Se trata de un aporte entregado por un semestre, que se recibe en cuotas de forma mensual o bimestral, dependiendo de la forma de facturación.

El monto del subsidio es variable, calculado en base al número de integrantes de cada hogar que se postula. En caso de que en la casa haya una persona que forme parte del Registro de Personas Electrodependientes, la postulación será automática y tendrá prioridad para su asignación.

De acuerdo con la Ventanilla Única Social, “para el segundo semestre de 2026, se otorgará en 6 cuotas en las cuentas de electricidad desde septiembre”.

¿Cuánto dinero entrega el Subsidio Eléctrico?

Los montos que entrega el Subsidio Eléctrico, dependiendo de la cantidad de personas que vivan en un hogar se describen a continuación:

Si vive solo 1 persona : se otorgan $17.346

: se otorgan $17.346 Si viven de 2 a 3 personas : se otorgan $22.548

: se otorgan $22.548 Si viven 4 o más personas: se otorgan $31.224

Cabe destacar que si un mismo número de cliente tiene más de un hogar asociado, “el monto se determinará sumando la cantidad de integrantes de todos los hogares beneficiados”, resaltó la Ventanilla Única Social.

¿Cuándo abren las postulaciones al quinto llamado del beneficio?

Según el Gobierno de Chile, la postulación a la quinta convocatoria estará abierta entre el 26 de mayo y el 5 de junio, y los resultados serán publicados en agosto. Para solicitar el beneficio, el trámite debe realizarse en esta página web (pulsa aquí) en el período correspondiente.

Al momento del registro, deben ingresarse los siguientes datos:

Región en la que se vive.

en la que se vive. Comuna en la que se vive.

en la que se vive. Empresa o cooperativa eléctrica que entrega el suministro eléctrico.

o cooperativa eléctrica que entrega el suministro eléctrico. Número de cliente.

de cliente. Correo electrónico de contacto.

de contacto. Número de teléfono.

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