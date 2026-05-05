Subsidio mejoramiento de vivienda: Este es el ahorro mínimo para postular a ayudas en ampliación

05 may. 2026 - 10:00 hrs.

La Subsecretaría de Vivienda y Urbanismo otorga un subsidio para el mejoramiento de una vivienda, el cual pretende el favorecimiento de las condiciones de seguridad y habitabilidad de las familias.

Con este aporte, se pueden financiar proyectos de reparación, “así como también, eliminar el hacinamiento por medio de proyectos de ampliación”, se lee en la página web de la Ventanilla Única Social.

Este subsidio tiene un proceso de postulación, el cual demora aproximadamente cuatro meses. Una vez otorgado, puede utilizarse durante un año y medio.

¿Cuál es el ahorro mínimo del Subsidio mejoramiento de vivienda?

El ahorro mínimo dependerá del tipo de proyecto que se desee efectuar. Si es para mejoramiento de vivienda, la cantidad a recibir es de 3 UF (aproximadamente $120.520 para el 4 de mayo de 2026).

Si el subsidio se solicita para una ampliación, el monto asciende a los 5 UF ($200.868). Finalmente, si se trata de adecuación de viviendas existentes, se exigen 7 UF ($281.215).

Estos son los montos máximos por proyectos

Según la Ventanilla Única Social, existen distintos montos máximos a otorgar, dependiendo del uso que se le vaya a dar al dinero:

Adecuación de viviendas : 300 UF ($12.052.038).

: 300 UF ($12.052.038). Am­plia­ción (vi­vien­da con su­per­fi­cie has­ta 40 m2) : 120 UF a 504 UF ($4.820.816 a $20.247.424).

: 120 UF a 504 UF ($4.820.816 a $20.247.424). Am­plia­ción (vi­vien­da con su­per­fi­cie so­bre 40 m2) : 110 UF ($4.419.081).

: 110 UF ($4.419.081). Me­jo­ra­mien­to / Es­truc­tu­ral : 100 UF ($4.017.346).

/ : 100 UF ($4.017.346). Me­jo­ra­mien­to / Instalaciones : 90 UF ($3.615.612).

/ : 90 UF ($3.615.612). Me­jo­ra­mien­to / Envolvente : 80 UF ($3.213.877).

/ : 80 UF ($3.213.877). Me­jo­ra­mien­to / Mantención: 55 UF ($2.209.541).

Para que el dinero sea otorgado, además de los requisitos personales que se exigen, la vivienda debe cumplir con una de estas tres características:

Su valor no debe superar las 950 UF ($38.164.787).

no debe superar las 950 UF ($38.164.787). Haber sido construida o comprada con subsidio de Minvu.

construida o comprada con subsidio de Minvu. Haber sido construida por Serviu.

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