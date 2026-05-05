Padre de Francisco Kaminski rompe el silencio tras ser mencionado en el caso Rey David: "Siempre vas a ser el villano"

05 may. 2026 - 10:46 hrs.

Helmut Kaminski rompió el silencio tras verse involucrado en el caso "Operación Rey David", en el que su hijo Francisco Kaminski figura como imputado por el delito de asociación criminal.

En detalle, se reveló una conversación de WhatsApp entre el locutor radial y el presunto líder de la red criminal, David Israel ("Rey David"), en la que Kaminski le habría pedido un vehículo marca Volkswagen para su padre.

"En una historia mal contada siempre vas a ser el villano"

Tras ser mencionado en esa conversación, Helmut compartió una historia en Instagram con un enigmático mensaje, en el que dio a entender que no tiene relación alguna con el caso.

"Y recuerda: En una historia mal contada siempre vas a ser el villano", partió escribiendo en la publicación.

En la misma línea, aseguró: "Por eso, a quien actúa con maldad hay que desearle suerte. Tarde o temprano, la va a necesitar".

Los chats de Kaminski con el "Rey David"

De acuerdo a un reportaje, la Fiscalía Metropolitana Sur tuvo acceso a una conversación de WhatsApp entre Kaminski con David Israel el 9 de mayo de 2025.

Según el informe policial, los diálogos entre ambos apuntarían a posibles gestiones relacionadas con la obtención de créditos fraudulentos.

En dicho diálogo, Kaminski escribió lo siguiente: "Recuerda que necesitamos una h.. grande. Silverado o similar. Para viajar. Hermano! Y el Wolkswagen para mi viejo. "Recuerda hermano, porfa".

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