Dónde están ahora los portaaviones de Estados Unidos: ¿el USS Gerald Ford regresará a casa?

05 may. 2026 - 11:05 hrs.

La flota de portaaviones de Estados Unidos se encuentra actualmente distribuida en varios puntos estratégicos del mundo, con especial concentración en Medio Oriente y movimientos relevantes en el Atlántico y el Indo-Pacífico.

En este contexto, el despliegue del USS Gerald R. Ford (el buque insignia y más grande de la Armada) parece estar llegando a su fin tras una misión histórica.

¿A dónde se dirige el USS Gerald Ford?

El USS Gerald R. Ford ha iniciado su retirada de Medio Oriente después de más de 300 días de operaciones continuas, un récord para un portaaviones moderno. Informes recientes indican que ya se dirige de regreso a su base en Norfolk, tras cruzar rutas clave como el canal de Suez.

Este repliegue aliviará a su tripulación y permitirá realizar mantenimiento tras una misión exigente marcada por conflictos y operaciones en varias regiones.

US Navy

Sin embargo, su salida no implica una retirada total de la presencia militar estadounidense, pues en la zona del Golfo Pérsico y el mar Arábigo continúan desplegados otros grupos de ataque liderados por el USS Abraham Lincoln y el USS George H.W. Bush, que operan simultáneamente para reforzar el control marítimo y aumentar la capacidad de respuesta ante posibles escenarios con Irán.

Además, Estados Unidos mantiene operaciones navales más amplias, ya que el grupo anfibio del USS Boxer se desplaza hacia el océano Índico, mientras que el USS Nimitz ha sido visto recientemente en el Atlántico Sur, incluso cerca de Argentina, como parte de ejercicios militares y presencia estratégica en la región.

En conjunto, estos movimientos reflejan una estrategia flexible: mientras el USS Gerald R. Ford regresa a casa tras un despliegue sin precedentes, otros portaaviones permanecen activos para sostener la presión militar y garantizar la proyección global de la fuerza naval estadounidense.

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