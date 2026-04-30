Tiburón Azul: China nombra oficialmente al caza furtivo que liderará su flota de portaaviones

30 abr. 2026 - 13:05 hrs.

El gobierno de China confirmó la identidad oficial de su nueva aeronave furtiva, diseñada para operar desde sus portaaviones: el Shenyang J-35, apodado Blue Shark (Tiburón Azul), el cazabombardero que representa un salto significativo en las capacidades navales del gigante asiático.

La industria militar del país concentra sus esfuerzos en la creación de una flota capaz de operar en entornos de alta tecnología. Este programa de aviación naval constituye una pieza clave para desplegar capacidad de combate aéreo en zonas marítimas disputadas, de acuerdo a Army Recognition.

¿En qué consiste el Shenyang J-35 de China?

El J-35 es un caza de quinta generación con dos motores y cabina para un piloto. Su estructura incorpora un sistema de alas plegables para ahorrar espacio en las cubiertas y hangares de los portaaviones. Cuenta además con un tren de aterrizaje frontal de doble rueda y una barra de lanzamiento militar específica, elementos que permiten su uso desde buques con sistemas de catapultas electromagnéticas.

La aeronave transporta todo su armamento en una bahía interna para reducir su firma de radar. Este compartimento carga misiles aire-aire de corto y largo alcance, además de bombas de precisión. Para misiones donde la capacidad de fuego supera la necesidad de sigilo, el avión dispone de seis anclajes externos. Con un peso máximo de 30 toneladas, alcanza un radio de combate de 1.200 kilómetros.

Foto: Medios estatales chinos

Foto: Armada china

¿Cuáles son los planes de China con este caza furtivo?

El objetivo central de la Armada china es reemplazar a los aviones J-15 Flying Shark con este modelo de nueva generación. Las pruebas operativas confirmaron su compatibilidad con los tres portaaviones activos de la flota —Fujian, Liaoning y Shandong— y aprobaron su desempeño en maniobras de aterrizaje y recuperación.

Las autoridades chinas también desarrollan una variante para bases terrestres: el J-35A Yunlong (Dragón de Nubes). Los fabricantes han superado ya las 50 unidades ensambladas, marcando el inicio de la producción a baja escala y el comienzo del entrenamiento de pilotos militares.

La estrategia de Beijing busca proyectar su capacidad aérea más allá de sus fronteras continentales. Con la introducción del J-35, China pretende equilibrar el balance de poder frente a los cazas extranjeros que operan regularmente en el Pacífico, reseñó el portal 1945.

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