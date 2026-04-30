Pudo ser una tragedia: Conductora de bus escolar se desmaya al volante y los niños tomaron el control

30 abr. 2026 - 13:42 hrs.

¿Qué pasó?

Un grupo de estudiantes de secundaria demostró valentía el pasado miércoles 22 de abril, al tomar el control de su autobús escolar en el condado de Hancock, Mississippi (Estados Unidos), luego de que la conductora perdiera el conocimiento al volante.

Según consigna el medio estadounidense Fox News, la situación quedó registrada gracias a la cámara de vigilancia del bus, captando el momento donde Leah Taylor, de 46 años, se desmaya durante un ataque de asma mientras conducía.

El momento de la hazaña de los estudiantes

La reacción de los estudiantes fue inmediata, evitando un accidente que podría haber cambiado la historia del viaje. En primera instancia, Jackson Casnave, un alumno de sexto grado de 12 años quien estaba sentado justo detrás de la conductora, notó que el autobús comenzaba a desviarse.

Bajo ese contexto, saltó de su asiento rápidamente para tomar el volante y pidió a sus compañeros que solicitaran ayuda. Al mismo tiempo, otro estudiante de sexto grado, Darrius Clark, de la misma edad, actuó con rapidez para presionar el freno, de ese modo, ambos jóvenes lograron maniobrar el vehículo hacia la mediana de la autopista y estacionar de forma segura.

El despertar de la conductora del autobús

Una de las estudiantes a bordo, Destiny Cornelius, de 15 años, identificó que Taylor llevaba consigo un nebulizador y procedió a administrarle el medicamento, mientras McKenzy Finch, de 13 años, le sostenía la cabeza para facilitar su respiración. Luego de unos minutos, la mujer retomó la conciencia.

Luego de la heroica acción, la conductora consignó al medio WLOX-TV que se recuperó completamente y se mostró agradecida ante las acciones de los estudiantes: "Estoy muy orgullosa de ellos, no podría pedir mejores alumnos que los que tengo. Los quiero a todos y cada uno de ellos", añadió .

También afirmó que el hecho ha marcado un antes y un después: “Voy a pensar en cómo me salvaron la vida”.

El grupo de estudiantes fue homenajeado por autoridades escolares

Por otra parte, la directora del establecimiento Melissa Saucier, reconoció a sus estudiantes: "No me sorprende que nuestros alumnos mantuvieran la calma y actuaran con rapidez. Esta situación de emergencia podría haber sido muy grave, pero la manejaron a la perfección y estamos muy orgullosos de ellos".

Los alumnos fueron homenajeados en una asamblea realizada el pasado viernes 24 de abril, y como parte del reconocimiento tuvieron la oportunidad de ir a comer al restaurante de su preferencia.