Trámites de inmigración: si posees una visa B1 de negocios en Estados Unidos debes tener cuidado con esto

30 abr. 2026 - 14:15 hrs.

El ingreso a Estados Unidos con la visa de negocios B1 representa un proceso que exige el cumplimiento de normas específicas. Los extranjeros pueden utilizar este documento para realizar actividades comerciales temporales en el país.

El sistema migratorio estadounidense clasifica los permisos de entrada según el propósito del viaje y la duración de la estancia. Estas categorías determinan el marco legal en el cual los visitantes pueden movilizarse por el territorio sin enfrentar sanciones.

¿Qué debo saber si tengo la visa B1 de Estados Unidos?

La visa B1 permite la entrada al país para asuntos comerciales, pero impone límites importantes. Una persona que tiene una compañía en suelo estadounidense no puede usar este permiso para dirigir la empresa ni para administrar sus operaciones diarias de forma presencial, de acuerdo al Departamento de Estado (DOS).

Además, las leyes de inmigración prohíben que los titulares de este documento acepten un empleo o reciban salarios de fuentes locales. El beneficio económico directo por el trabajo realizado en territorio estadounidense queda totalmente excluido bajo esta categoría migratoria.

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El incumplimiento de estas normas conlleva el riesgo de revocación de la visa o la expulsión del país. Las autoridades exigen que los dueños de negocios busquen categorías de visa específicas, como la de inversionista, si la intención es participar en la gestión activa de su capital.

El abogado de inmigración Julio Oyhanarte amplía los detalles en este video:

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¿Qué puedo hacer con la visa B1 de Estados Unidos?

Los viajeros con la visa B1 pueden negociar contratos comerciales, consultar con socios y asistir a conferencias o convenciones profesionales. También es posible utilizar este permiso para liquidar un patrimonio o comenzar trámites previos a la visa de inversionista.

Sin embargo, no es igual a la visa de turismo B2, que cubre actividades recreativas como el turismo, las vacaciones y las visitas a familiares. El permiso B2 también autoriza el acceso a tratamientos médicos, siempre que el solicitante demuestre solvencia económica para cubrir los gastos.

Los ciudadanos extranjeros deben verificar que sus actividades coincidan exactamente con lo que permite su categoría migratoria. El sistema rechaza cualquier tipo de estudio formal con créditos académicos o el trabajo en medios de comunicación bajo estos permisos temporales.

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