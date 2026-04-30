Paz mediante la fuerza: submarino de propulsión nuclear USS Idaho entra en servicio para reforzar superioridad de Estados Unidos

30 abr. 2026 - 10:35 hrs.

La Armada de Estados Unidos incorporó a su flota el submarino de propulsión nuclear clase Virginia USS Idaho (SSN 799), reforzando la superioridad naval del país en ambos océanos.

Según un comunicado oficial de la Marina, este es el quinto buque de la Armada que lleva el nombre del estado de Idaho. Su predecesor más próximo, el USS Idaho (BB-42), obtuvo siete estrellas de batalla durante la Segunda Guerra Mundial, incluyendo operaciones cruciales en Iwo Jima y Okinawa.

Funcionarios destacaron la importancia estratégica de la incorporación del nuevo submarino, cuya construcción duró varios años y cuya puesta en servicio fue oficializada mediante una ceremonia tradicional.

¿Qué representa la incorporación del nuevo submarino USS Idaho?

“Somos una nación marítima, con costas tanto en el Atlántico como en el Pacífico. Nuestro comercio depende de rutas marítimas seguras. El mandato del presidente Trump a nuestras fuerzas armadas es sencillo: lograr la paz mediante la fuerza. El USS Idaho se une a la flota listo para responder al llamado a la acción, en cualquier océano y en cualquier momento”, expresó Hung Cao, Secretario Interino de la Marina.

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Al acto asistieron el senador James Risch, el gobernador de Idaho Brad Little, el senador Richard Blumenthal y los representantes Joe Courtney y Michael Simpson.

“La conexión con Idaho es más que un nombre, es un legado; un legado forjado antes que nosotros que renace hoy”, declaró el comandante Chad J. Guillerault, oficial al mando del Idaho. “Me siento increíblemente orgulloso de ser el capitán fundador de un buque con tanta tradición y, sobre todo, honrado de ser el capitán de una tripulación tan formidable”, agregó.

Capacidades técnicas del USS Idaho

El submarino, bautizado el 16 de marzo de 2024 en el astillero de Electric Boat en Groton, cuenta con tecnología furtiva mejorada, sofisticadas capacidades de vigilancia y optimización para operaciones especiales, diseñadas para satisfacer los requisitos multimisión de la Armada.

Tiene un desplazamiento de unas 7.800 toneladas, una eslora de aproximadamente 115 metros y una manga de unos 10 metros. Está propulsado por un reactor nuclear que no requiere carga de combustible durante toda su vida útil prevista, lo que reduce costos y aumenta la disponibilidad operativa.

Con la incorporación del USS Idaho, la clase Virginia suma un nuevo integrante a una de las flotas de submarinos de ataque más avanzadas del mundo, consolidando la presencia n