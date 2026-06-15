Suspenden clases en Cerrillos tras incendio: Conoce en cuáles colegios se aplicará la medida

15 jun. 2026 - 03:00 hrs.

¿Qué pasó?

La rutina escolar tendrá una pausa este lunes 15 de junio en la comuna de Cerrillos, Región Metropolitana. En medio de la emergencia ambiental provocada por el gigantesco incendio registrado en la comuna, la Municipalidad confirmó la suspensión de clases en todos los establecimientos educacionales públicos, una decisión adoptada junto al Servicio Local de Educación Pública (SLEP) Santa Corina debido a las condiciones del aire.

La determinación fue tomada tras coordinaciones entre el alcalde Johnny Yáñez y el director ejecutivo del SLEP, luego de evaluar el escenario ambiental que afecta al sector durante las últimas horas y los posibles efectos que este podría generar en estudiantes, docentes, asistentes de la educación y trabajadores de los recintos.

La suspensión de clases en Cerrillos

El municipio explicó que la medida busca resguardar a las comunidades educativas frente a la exposición a contaminantes asociados a la emergencia. En paralelo, las autoridades señalaron que el monitoreo de la situación continuará durante las próximas horas junto a los organismos competentes.

A través de un comunicado, el Servicio Local de Educación Pública Santa Corina informó que “se ha determinado la suspensión de clases para este lunes 15 de junio en todos los establecimientos educacionales públicos de la comuna”, luego de las condiciones de calidad del aire registradas tras el incendio ocurrido durante la jornada del domingo.

El organismo agregó que “esta medida preventiva ha sido adoptada con el objetivo de resguardar la salud y el bienestar de las niñas, niños, adolescentes, docentes, asistentes de la educación y demás integrantes de las comunidades educativas, considerando los riesgos asociados a la exposición a material particulado y otros contaminantes presentes en el ambiente”.

Qué pasará con Junaeb y el llamado a colegios particulares

Junto con confirmar la suspensión de actividades en los recintos públicos, la Municipalidad de Cerrillos hizo un llamado a sostenedores de establecimientos particulares y particulares subvencionados de la comuna a evaluar medidas similares, priorizando el resguardo de las comunidades escolares.

Pese a la suspensión de clases, el SLEP Santa Corina indicó que la alimentación para estudiantes seguirá disponible. Según detalló el comunicado, “el servicio de alimentación Junaeb se mantendrá disponible durante la jornada para las y los estudiantes que lo requieran”.

Las autoridades comunales indicaron que la evolución de la emergencia seguirá siendo evaluada y que cualquier nueva determinación será comunicada oportunamente a través de los canales oficiales.