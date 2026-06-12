Instituto Nacional suspende clases este viernes por amenaza de tiroteo: Directivos sostendrán reunión para evaluar medidas

12 jun. 2026 - 08:11 hrs.

¿Qué pasó?

El Instituto Nacional suspendió las clases este viernes luego de que el establecimiento recibiera amenazas graves relacionadas con un eventual tiroteo.

La medida fue informada a la comunidad educativa mediante un comunicado interno enviado por el Equipo Directivo, que explicó que la decisión busca resguardar la seguridad de estudiantes, funcionarios y apoderados.

Amenaza obligó a suspender la jornada

Según publicó La Tercera, la directiva del Instituto Nacional informó que la suspensión se adoptó "debido a la recepción de amenazas graves relacionadas con un eventual tiroteo en el establecimiento".

Asimismo, se precisó que la medida afecta exclusivamente a la jornada de la mañana de este viernes 12 de junio.

De acuerdo al citado medio, los directivos habrían recibido videos con amenazas, antecedente que habría motivado la decisión de suspender las actividades mientras se evalúan los pasos a seguir.

Directivos evaluarán los próximos pasos

El establecimiento informó además que durante esta jornada el Equipo Directivo sostendrá una reunión junto al sostenedor y al Servicio Local de Educación Pública (SLEP) Santiago Centro para abordar la situación y coordinar las acciones que correspondan.

En esa instancia se analizarán las medidas necesarias para resguardar la seguridad de toda la comunidad educativa.

A través del comunicado, el establecimiento solicitó a estudiantes y apoderados mantenerse atentos a los canales oficiales de comunicación, donde se informará oportunamente cualquier nueva determinación respecto de las actividades académicas.

Cabe recordar que en los últimos meses varios colegios han suspendido sus clases por este tipo de amenazas, particularmente después del asesinato de una inspectora en Calama.

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