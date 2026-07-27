Tragedia en La Serena: Niña de dos años muere tras caer a un pozo de agua

27 jul. 2026 - 14:33 hrs.

¿Qué pasó?

Una tragedia enluta a la comuna de La Serena, luego de que una niña de solo dos años falleciera el fin de semana tras caer a un pozo de agua ubicado dentro de una parcela.

De acuerdo a personal policial, se trató de un accidente ocurrido el domingo en el sector El Rosario, en circunstancias que están siendo investigadas.

Niña no logró sobrevivir a la caída

Según señaló la Policía de Investigaciones (PDI), una vez ocurrido el accidente, se realizaron maniobras para intentar rescatar y auxiliar a la menor.

La niña fue trasladada de inmediato hasta el Hospital de La Serena; sin embargo, pese a los esfuerzos realizados, en el lugar se confirmó su muerte.

Detectives de la Brigada de Homicidios La Serena concurrieron al lugar de los hechos durante la jornada, tras recibir una instrucción de la Fiscalía Macrozona Norte para hacerse cargo del caso.

"Se están realizando todas las diligencias a fin de establecer fehacientemente cómo ocurrieron los hechos", informó el subprefecto Freddy Montoya, jefe de la BH La Serena.

"El reconocimiento externo policial del cuerpo no se realizará por parte de esta brigada, por cuanto fue trasladado directamente al Servicio Médico Legal (SML) a fin de establecer su causa de muerte", aclaró.