Apple recupera el primer lugar y se convierte en la empresa más valiosa del mundo tras superar a Nvidia

27 jul. 2026 - 15:08 hrs.

¿Qué pasó?

Después de varios meses detrás de Nvidia, Apple volvió a ocupar el primer lugar entre las empresas con mayor valor bursátil del mundo.

El cambio se produjo luego de que las acciones del fabricante del iPhone subieran casi un 2%, mientras que la compañía líder en inteligencia artificial sufrió una caída superior al 4% en Wall Street.

Con este desempeño, Apple alcanzó una capitalización cercana a los cinco billones de dólares, gracias a que sus acciones superaron los 339 dólares por papel. De esta manera, la compañía logró superar a Nvidia, que redujo su valor de mercado hasta unos 4,78 billones de dólares.

¿Por qué cayó Nvidia?

La baja de Nvidia respondió a las renovadas dudas de los inversionistas sobre la rentabilidad de las millonarias inversiones en inteligencia artificial, además del creciente avance de empresas chinas que compiten en este mercado.

La caída representa un fuerte contraste con el desempeño que la compañía había mostrado en mayo, cuando alcanzó una valoración récord de 5,5 billones de dólares.

En lo que va de este año, las acciones de Apple acumulan una subida cercana al 24%, muy por encima del avance aproximado del 4% que registran los títulos de Nvidia.

El fabricante del iPhone ya había logrado superar brevemente a Nvidia el pasado 17 de julio, aunque en esa oportunidad el liderazgo duró solo algunos minutos.

Ahora, la compañía consiguió consolidar ese primer lugar y volver a convertirse en la empresa cotizada más valiosa del mundo.

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