"La curva de la muerte": Vecinos denuncian más de 100 accidentes en cinco años en el límite de Puente Alto y San José de Maipo

27 jul. 2026 - 15:29 hrs.

¿Qué pasó?

Un grave accidente de tránsito ocurrido la tarde del domingo pasado impactó a vecinos de Puente Alto y San José de Maipo, luego de que un vehículo volcara en una curva del límite entre ambas comunas, en el sector de Las Vizcachas. El siniestro ocurrió cerca de las 15:20 horas y dejó a las cuatro personas que iban en el auto —un adulto de 44 años y tres adolescentes— con lesiones, aunque ninguna perdió la vida.

Un adolescente detenido con órdenes de aprehensión vigentes

El conductor, de 44 años, resultó con las heridas más graves y llegó a estar en riesgo vital, aunque posteriormente evolucionó favorablemente.

Según confirmó Carabineros, al llegar al lugar se constató que el vehículo había colisionado de frente contra una barrera de concreto tipo New Jersey. En medio del procedimiento, personal policial estableció que uno de los tres adolescentes que viajaba en el auto, de 15 años, mantenía cuatro órdenes de detención vigentes por distintos delitos de connotación social, por lo que fue detenido y quedó a la espera de un control de detención.

Un testigo del accidente relató a Meganoticias cómo ocurrieron los hechos: "Los chicos venían, tomaron la curva, al parecer, un poco a exceso de velocidad, perdieron el control del vehículo, el vehículo impactó con los New Jersey, se dio una vuelta en el aire y quedó parado acá".

Un punto negro con historial de accidentes

El tramo donde ocurrió el vuelco es reconocido por los vecinos del sector como un punto de alta siniestralidad. "En estos últimos cinco años aquí se han registrado más de 100 accidentes", señaló uno de los residentes consultados respecto a la denominada "curva de la muerte", quien además cuestionó la falta de medidas de mitigación: "Yo no sé si están esperando que haya un muerto para poder tomar cartas en el asunto, pero pienso que un lomo de toro sería necesario, muy necesario".

De acuerdo con testimonios recogidos en el lugar, las barreras de contención que evitaron un desenlace fatal fueron instaladas hace aproximadamente un año, luego de otro accidente grave ocurrido en el mismo punto.

Vecinos del sector también apuntaron a un problema de coordinación entre jurisdicciones, ya que al tratarse de un límite comunal, tanto Puente Alto como San José de Maipo derivarían la responsabilidad de la atención policial y vial del sector a la comuna vecina.

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