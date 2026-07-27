Accidente en San José de Maipo ocurrió en la "curva de la muerte": Vecinos reportan más de 100 accidentes

27 jul. 2026 - 14:12 hrs.

¿Qué pasó?

Cada cierto tiempo vuelve a ocurrir lo mismo. Un vehículo pierde el control al salir de la recta de Las Vizcachas, enfrenta una curva pronunciada y termina chocando. El accidente registrado la tarde del domingo volvió a instalar la preocupación sobre un sector ubicado entre Puente Alto y San José de Maipo que, según los propios vecinos, se ha transformado en uno de los puntos más peligrosos del camino.

Aunque en esta ocasión las cuatro personas que viajaban en el automóvil sobrevivieron, el hecho reabrió una discusión que lleva años entre quienes viven y trabajan en el lugar. No hablan solo del último choque, sino de una larga lista de siniestros que, aseguran, se repiten una y otra vez prácticamente en las mismas circunstancias. Por eso el lugar se ha denominado como "la curva de la muerte".

Una recta que termina en un punto crítico

El problema, explican los vecinos, comienza varios metros antes de la curva. La extensa recta de Las Vizcachas permite que muchos vehículos circulen a alta velocidad y, al llegar al giro, no todos alcanzan a disminuir la marcha.

Uno de los testigos del último accidente relató que "los chicos venían, tomaron la curva, al parecer un poco a exceso de velocidad, perdieron el control del vehículo. El vehículo impactó con los New Jersey, dio una vuelta en el aire y quedó parado".

El mismo vecino sostuvo que esta situación suele repetirse, especialmente cuando comienzan las lluvias. "Cuando hay lluvia, la primera lluvia, la llovizna, siempre hay accidentes, y la gran mayoría son por exceso de velocidad. Tenemos una recta que termina en la curva y todos los vehículos vienen a exceso de velocidad", afirmó.

"Aquí se han registrado más de 100 accidentes"

Los habitantes del sector aseguran que lo ocurrido el domingo está lejos de ser un hecho aislado.

Una vecina afirmó que "en estos últimos cinco años aquí se han registrado más de 100 accidentes", mientras otra explicó que "toman velocidad y de repente se encuentran con la curva. Ahí es donde pierden el control porque vienen muy rápido".

Las peticiones apuntan a incorporar nuevas medidas para reducir el riesgo. Un vecino planteó que "de verdad los autos pasan muy rápido, entonces tener una precaución, algo, unas lucecitas por lo menos", mientras otra residente manifestó: "No sé si están esperando que haya un muerto para poder tomar cartas en el asunto. Pienso que un lomo de toro sería muy necesario".

Barreras que buscan proteger un restaurante

El paisaje del lugar también ha cambiado producto de los accidentes.

Los dueños de un restaurante ubicado junto a la curva explicaron que hace aproximadamente un año fueron instaladas nuevas barreras de hormigón frente al recinto, luego de otro accidente de gran magnitud.

Según relataron, antes de esa intervención algunos vehículos terminaban impactando directamente el restaurante. Ahora, esas estructuras buscan absorber parte del impacto antes de que los automóviles abandonen completamente la ruta.

Un límite entre dos comunas que también preocupa

Los vecinos también apuntan a otro problema que, aseguran, se repite cada vez que ocurre una emergencia.

Al estar justo en el límite entre Puente Alto y San José de Maipo, sostienen que muchas veces existen dudas sobre qué jurisdicción debe responder primero, tanto para atender un accidente como para hacerse cargo de la mantención del sector.

Mientras esa situación continúa, afirman que el punto sigue acumulando accidentes y que aún no existen soluciones definitivas para evitar que la historia se repita.

La velocidad sigue siendo el principal factor

Desde la Fundación Automóvil Club Chile, su directora, María Ignacia González, indicó que el exceso de velocidad continúa siendo uno de los principales riesgos en este tipo de escenarios.

En ese sentido, señaló que "las imágenes son el reflejo de un problema que sigue costando vidas en nuestras calles: el exceso de velocidad. Con frecuencia, la responsabilidad se atribuye únicamente a la infraestructura vial, pero cuando un vehículo enfrenta una curva a una velocidad superior a la permitida o a la que permiten las condiciones de la vía, el margen para reaccionar prácticamente desaparece".

Respecto de las barreras instaladas en el lugar, añadió que "las barreras de contención no buscan detener un vehículo de manera instantánea, sino absorber parte de la energía del impacto y evitar que salga de la calzada".