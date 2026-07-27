Zoólogico japonés exhibe fotos del "felino más gruñón del mundo"

27 jul. 2026 - 14:50 hrs.

¿Qué pasó?

Cinco crías de gato de Pallas, conocidas como los felinos más gruñones del mundo por su característica expresión ceñuda, fueron presentadas al público en un zoológico de Japón.

El Kobe Animal Kingdom exhibió a los cachorros, cuatro machos y una hembra, todos nacidos en mayo en el mismo establecimiento.

Originarios de las regiones áridas y rocosas de Asia Central, estos animales pertenecen a una de las especies de felinos más antiguas que aún existen.

Estos pequeños animales rara vez se exhiben en zoológicos debido a su especial vulnerabilidad a las infecciones, indicó el lunes el zoológico de Kobe en un comunicado.

Al nacer, los animales pesaban alrededor de 150 gramos, pero ahora ya superan el kilo y comenzaron a alimentarse con comida sólida, como pollo y carne de caballo, precisó el zoológico.

"Esperamos que los visitantes vengan a comprobar lo sanos que están, cómo juegan con entusiasmo y cómo duermen profundamente, igual que los niños", declaró la dirección del zoológico.

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