Similar a "la Atlántida": investigadores hallan una ciudad sumergida en el fondo de un lago

26 jul. 2026 - 10:45 hrs.

¿Qué pasó?

Un equipo de investigadores de la Academia de Ciencias de Rusia anunció el hallazgo de los restos de una ciudad sumergida en el lago Issyk Kul, ubicado en Kirguistán.

El descubrimiento se realizó en el complejo Toru-Aygyr, en el sector noroeste del lago, donde las excavaciones revelaron estructuras y objetos que sugieren la existencia de una importante metrópolis que habría quedado bajo el agua tras un fuerte movimiento sísmico.

¿Qué encontraron los investigadores?

Las excavaciones se llevaron a cabo en cuatro zonas poco profundas, de entre uno y cuatro metros.

En el lugar fueron halladas muelas de molino, vigas de madera, muros de ladrillo cocido y diversas estructuras que evidencian la existencia de un importante asentamiento vinculado a la Ruta de la Seda, donde antiguamente comerciantes intercambiaban seda, especias, metales preciosos e incluso conocimientos culturales.

Entre los descubrimientos también figura un edificio que podría haber funcionado como mezquita, baño o madraza, además de una necrópolis musulmana del siglo XIII y construcciones de adobe con formas circulares y rectangulares.

Los enterramientos encontrados conservan prácticas islámicas tradicionales, con los esqueletos orientados hacia la qibla, la dirección de la Meca.

¿Por qué desapareció la ciudad?

Según los investigadores, la ciudad habría mantenido una intensa actividad hasta comienzos del siglo XV. El líder de la expedición, Valery Kolchenko, sostiene que el asentamiento desapareció a causa de un fuerte terremoto ocurrido en esa época, aunque existen indicios de que la población abandonó el lugar antes del desastre.

Un representante de la Sociedad Geográfica Rusa señaló que los hallazgos "confirman que una ciudad antigua se encontraba aquí".

Ahora, los objetos recuperados han sido enviados a laboratorios para ser analizados mediante datación por radiocarbono. Si los resultados confirman las hipótesis de los investigadores, el sitio podría convertirse en una de las evidencias más importantes sobre el desarrollo de la Ruta de la Seda y aportar nuevos antecedentes sobre el comercio, la religión y la vida cotidiana en Asia Central.