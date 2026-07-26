Policía alemana busca al sospechoso de mortal ataque en el Orgullo en Berlín: Se cree que tiene vínculos con "círculos islamistas"

26 jul. 2026 - 09:16 hrs.

¿Qué pasó?

La policía alemana busca este domingo al principal sospechoso de un atropello intencionado contra peatones en los alrededores del desfile del Orgullo en Berlín, que dejó un muerto y 16 heridos.

La policía dijo que había indicios de que el sospechoso actuó movido por una ideología islamista y que podría estar armado y ser peligroso.

El incidente, ocurrido el sábado por la noche, truncó lo que había sido un día de celebración para las cientos de miles de personas que asistieron a uno de los mayores eventos del Orgullo en Europa.

Un muerto y 16 fallecidos en ataque

Poco antes de las 22:00 horas (16:00 horas en Chile) del sábado, un vehículo blanco embistió a varias personas en el extremo sur del parque Tiergarten, en el centro de Berlín, antes de estrellarse contra un árbol.

La policía explicó que "una o más" personas abandonaron el vehículo y huyeron del lugar. También reportó varias personas heridas por arma blanca.

Un portavoz de los bomberos indicó que una persona falleció y 16 resultaron heridas. Tres de ellas se encuentran graves y en riesgo vital.

El ataque tuvo lugar a varios cientos de metros del final del recorrido del desfile del Orgullo y del escenario principal del evento, en la emblemática Puerta de Brandeburgo de Berlín.

El vehículo, descrito por la policía como una "furgoneta pequeña o SUV", estaba todavía el domingo en el lugar, visiblemente dañado por el impacto contra el árbol. Filas de agentes peinaban el terreno en busca de pistas.

Poco después del ataque, las festividades se dieron por terminadas y se pidió a los asistentes que abandonaran la zona.

A pesar de un registro del parque con helicópteros equipados con cámaras de detección de calor, la policía no logró localizar al sospechoso inmediatamente después de los hechos.

Sospechoso tendría vínculos con "círculos islamistas"

La policía afirmó que el principal sospechoso en este caso es Abdul B., de 21 años, y lanzó un llamado a la ciudadanía para que facilite cualquier información sobre su paradero, así como una fotografía.

Se le describe como delgado, de alrededor de 1,90 metros de estatura, con el pelo negro y vestido con una sudadera con capucha negra y pantalones blancos.

La policía advirtió que, bajo ninguna circunstancia, se le debe abordar ni contactar directamente, ya que podría ir armado y ser peligroso. Un portavoz policial dijo a los periodistas que se creía que Abdul B. tenía vínculos con "círculos islamistas".

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