Con una gigantesca muralla submarina: Construyen el puerto automatizado más grande del mundo

25 jul. 2026 - 10:09 hrs.

¿Qué pasó?

Singapur avanza en la construcción del puerto de Tuas, un megaproyecto marítimo que busca convertirse en el puerto automatizado más grande del mundo cuando finalicen sus obras, previstas para el año 2040.

La iniciativa es desarrollada por la Autoridad Marítima y Portuaria de Singapur (MPA) junto a PSA Corporation, como parte de un plan para concentrar las operaciones logísticas del país en un solo complejo portuario y fortalecer su posición como uno de los principales centros del comercio marítimo internacional.

Una gigantesca muralla submarina

Las obras comenzaron en 2014 con el trabajo en la costa y la recuperación de terrenos ganados al mar. Dos años después se inició la instalación de enormes cajones de hormigón sobre el lecho marino, estructuras que permitieron formar una muralla submarina de contención y crear una zona cerrada de donde posteriormente se extrajo el agua para construir los primeros muelles.

Los tres primeros muelles del puerto fueron inaugurados el 1 de septiembre de 2022, lo que marcó el inicio de la operación del complejo mientras continúan las siguientes etapas del proyecto.

Una infraestructura de escala mundial

Cuando el puerto de Tuas esté completamente terminado, tendrá una capacidad para movilizar hasta 65 millones de TEU al año, la unidad utilizada para medir contenedores marítimos de aproximadamente seis metros de longitud. Con ello, superará la capacidad de algunos de los mayores puertos del mundo.

El complejo abarcará 1337 hectáreas, contará con 66 muelles y 26 kilómetros de atracaderos, preparados para recibir algunos de los buques portacontenedores más grandes que operan actualmente. Su superficie será equivalente a cerca de 3000 canchas de fútbol.

La construcción fue dividida en cuatro fases. Hasta ahora se han completado dos de ellas, proceso que requirió la instalación de 448 cajones de hormigón, cada uno con una altura similar a la de un edificio de diez pisos. Estas estructuras conforman una muralla de contención de 17,7 kilómetros de longitud, diseñada para proteger los terrenos recuperados del mar.

Además, las labores de recuperación de terrenos ya acumulan 34 millones de horas de trabajo e incluyeron la profundización del lecho marino para permitir el ingreso y la operación de embarcaciones de mayor tamaño.