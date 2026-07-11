El metro más profundo de Latinoamérica: Tendrá estaciones de hasta 65 metros bajo tierra

11 jul. 2026 - 11:27 hrs.

¿Qué pasó?

Brasil avanza con uno de los proyectos de transporte público más grandes de la región. Se trata de la expansión del Metro de São Paulo, un plan de modernización que contempla nuevas líneas, tecnología de última generación y estaciones que alcanzarán hasta 65 metros de profundidad, con lo que se convertirá en la red de metro más profunda de la región.

El proyecto busca mejorar la conectividad entre los barrios periféricos y el centro de la ciudad, reduciendo los tiempos de viaje y facilitando el traslado diario de cientos de miles de pasajeros.

¿Por qué las estaciones serán tan profundas?

Uno de los aspectos más llamativos de la ampliación será la profundidad de sus estaciones. Algunas de ellas llegarán hasta los 65 metros bajo tierra, una distancia equivalente a la altura de un edificio de aproximadamente 20 pisos.

Esta característica responde a las condiciones geológicas de São Paulo y a la necesidad de construir los túneles bajo sectores altamente urbanizados, lo que permite minimizar el impacto de las obras en la superficie y evitar interferencias con otras infraestructuras de la ciudad.

www.metro.sp.gov.br

Tecnología y modernización

La expansión contempla cerca de 120 kilómetros de nuevas vías, además de la construcción de estaciones y la modernización de parte de la red ya existente.

Entre las mejoras destacan la incorporación de sistemas avanzados de señalización ferroviaria, automatización de las operaciones, iluminación LED y mecanismos de recuperación de energía durante el frenado de los trenes, con el objetivo de aumentar la eficiencia del servicio y disminuir el consumo energético.

www.metro.sp.gov.br

La Línea 6-Naranja lidera el proyecto

El principal eje de esta expansión es la Línea 6-Naranja, que conectará el noroeste de São Paulo con el centro de la ciudad. Se estima que, una vez completamente operativa, permitirá transportar alrededor de 600 mil pasajeros al día.

Un primer tramo de esta línea comenzó a funcionar el pasado 2 de julio. Sin embargo, la puesta en marcha total del proyecto está prevista para 2027, cuando entren en operación todas sus estaciones y servicios.